2025 ücretli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır?

2025-2026 eğitim ve öğretim yılının 8 Eylül'de başlamasıyla birlikte, ücretli öğretmenlik yapmak isteyen adaylar başvuru süreçlerini araştırmaya başladı.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Ücretli öğretmenlik başvuruları genellikle çevrimiçi olarak e-Devlet üzerinden veya ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'nin internet sitelerinde yer alan başvuru formları aracılığıyla yapılıyor.

Başvuru süreci, adayların kişisel bilgilerini, eğitim durumlarını ve iletişim bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde girmelerini gerektiriyor.

Başvuru sürecinde adaylardan istenen belgeler arasında diploma fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, sabıka kaydı ve varsa formasyon belgesi yer alabiliyor.

Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri, il ve ilçelere göre farklılık gösterebiliyor.

Başvurular genellikle Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde alınıyor.

Adayların başvuru tarihlerini ve başvuru şartlarını öğrenmek için başvuru yapacakları ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün internet sitesini düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor.