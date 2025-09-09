2026 önlisans KPSS başvuru ne zaman?

2026 KPSS sınavı için geri sayım başlarken yüz binlerce aday sınav ve başvuru günlerine dair bilgileri takip ediyor.

2026 KPSS müracaatları ne vakit başlayacak sorulmaya şimdiden başlandı.

KPSS BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından organize edilen sınavın başvuru süreci, çoğunlukla sınavdan 2-3 ay önce açılıyor.

Bu doğrultuda müracaatların önlisans seviyesindeki adaylar için Ağustos-Eylül 2026’da ve ortaöğretim seviyesindeki adaylar için Eylül-Ekim 2026’da alınması bekleniyor.

Başvuru döneminde adayların sınav harcını yatırmaları ve gerekli evrakları Aday İşlemleri Sistemi’ne yüklemeleri gerekiyor.

2026 KPSS önlisans sınavının Ekim ayı ortasında veya son haftasında yapılması tahmin ediliyor.

2026 KPSS’de elde edilecek puanlar iki yıl boyunca geçerli olacak ve adaylar bu puanlarla farklı kamu görevlerine müracaat yapabilecek.