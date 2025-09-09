Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

2026 önlisans KPSS başvuru ne zaman?

2026 KPSS müracaatları ne zaman yapılacak yoğun bir merakla araştırılıyor. 2026 KPSS’nin başvuru ve imtihan tarihleriyle ilgili öne çıkan ayrıntılar ilgi görüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
2026 önlisans KPSS başvuru ne zaman?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 18:02
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 18:11

2026 sınavı için geri sayım başlarken yüz binlerce aday sınav ve başvuru günlerine dair bilgileri takip ediyor.

2026 KPSS müracaatları ne vakit başlayacak sorulmaya şimdiden başlandı.

2026 önlisans KPSS başvuru ne zaman?

KPSS BAŞVURU NE ZAMAN?

tarafından organize edilen sınavın başvuru süreci, çoğunlukla sınavdan 2-3 ay önce açılıyor.

Bu doğrultuda müracaatların önlisans seviyesindeki adaylar için Ağustos-Eylül 2026’da ve ortaöğretim seviyesindeki adaylar için Eylül-Ekim 2026’da alınması bekleniyor.

2026 önlisans KPSS başvuru ne zaman?

Başvuru döneminde adayların sınav harcını yatırmaları ve gerekli evrakları Aday İşlemleri Sistemi’ne yüklemeleri gerekiyor.

2026 KPSS önlisans sınavının Ekim ayı ortasında veya son haftasında yapılması tahmin ediliyor.

2026 KPSS’de elde edilecek puanlar iki yıl boyunca geçerli olacak ve adaylar bu puanlarla farklı kamu görevlerine müracaat yapabilecek.

Sıkça Sorulan Sorular

2026 KPSS başvuruları hangi ayda yapılacak?
ÖSYM’nin önceki uygulamalarına göre başvuruların sınavdan yaklaşık 2-3 ay önce başlaması bekleniyor. Bu nedenle önlisans için Ağustos-Eylül 2026, ortaöğretim için ise Eylül-Ekim 2026’da başvuruların alınacağı öngörülüyor.
ETİKETLER
#kpss
#ösym
#sınav tarihleri
#Kpss 2026
#Kpss Başvuru
#Kamu Görevleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.