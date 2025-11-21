21 Kasım X çöktü mü ne oldu? Twitter son durum

Sosyal medya platformu X'e girişte sorun yaşayanlar, son 24 saat arıza raporlarını inceliyor.

X'e gün içerisinde milyonlarca kullanıcı tarafından erişim sağlanıyor.

Ancak yer yer uygulamaya erişimde hata ya da problemle karşılaşılabiliyor.

Kullanıcılar yaşadıkları sorunla birlikte Twitter'a neden girilemediği sorularının karşılığını da araştırıyor.

X ÇÖKTÜ MÜ?

Küresel raporlamalar çerçevesinde ve son 24 saat içinde Twitter'da herhangi bir erişim sıkıntısı yaşanmadığı tespit edilmektedir.

Bölgesel ya da kullanıcı hesabı odaklı sorunlar neticesinde Tweet gönderememe veya akışı yenileyememe gibi problemler oluşabiliyor.

Bu tarz durumlarda ise kullanıcıların tarayıcı ve uygulama önbelleklerini boşaltmaları, sorunun çözümüne olanak tanıyabiliyor.

Twitter'da global veya bölgesel çapta geneli kapsayan bir sorun yaşanması halinde haberimiz güncellenecektir.