24 Kasım resmi tatil mi? Öğretmenler Günü okullar tatil mi, yarım gün mü?

Ülkemizde her yıl 24 Kasım tarihi Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Bu yıl da 24 Kasım tarihinde kutlanacak olan Öğretmenler Günü'ne kısa süre kala okullar tatil mi, yarım gün mü soruları gündeme geldi.

Öğrenciler ve velileri tarafından 24 Kasım resmi tatil mi sorusunun cevabı araştırılıyor.

24 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

24 Kasım tarihi resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu kapsamda 24 Kasım 2025 Pazartesi günü okullar, bankalar, noterler, borsa, hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler, kamu kurum ve kuruluşları rutin çalışma saatlerinde vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatiller arasında yer almadığı için okullar kapalı veya yarım gün olmayacak. Öğrenciler normal ders saatlerinde okula giderek, tam gün boyunca eğitim görecekler.

Bazı okullarda Öğretmenler Günü'ne özel programlar ve etkinlikler gerçekleştirebiliyor. Öğrencilerin velileri okul idarelerine ulaşarak bu programlar ve etkinlikler hakkında bilgi alabilirler.