28-29 Ekim AVM'ler açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı AVM'lerin çalışma durumu

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre Cumhuriyet Bayramı kapsamında 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün tatil olacak. Alışveriş yapacak olan vatandaşlar tarafından 28-29 Ekim'de AVM'ler açık mı, kapalı mı sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

27.10.2025
27.10.2025
saat ikonu 12:56

Resmi tatillerde , noterler, kargolar, döviz büroları, borsa, kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor. Cumhuriyet Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk gelmesinden dolayı birçok birçok kurum 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim'de tam gün kapalı olacak.

Vatandaşlar tarafından bu kurumların arasında AVM'lerin olup olmadığı ise merak ediliyor. 28-29 Ekim AVM'ler açık mı kapalı mı olduğu gündemde yer alıyor.

28-29 EKİM AVM'LER AÇIK MI, KAPALI MI 2025?

Resmi tatillerde AVM'ler genel olarak vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Ancak bazı AVM'lerin açılış ve kapanış saatlerinde olmasından dolayı değişiklik görülebiliyor. Bu kapsamda AVM'lerin 28-29 Ekim tarihlerinde açık olacağı tahmin ediliyor.

AVM'lerin resmi tatillerde çalışma saatleriyle ilgili durumlar genel olarak resmi sosyal medya hesaplarında ve internet sitelerinde duyuruluyor.

28-29 EKİM MARKETLER AÇIK MI?

28-29 Ekim tarihlerinde zincir açık olacak. Ancak marketlerin yerel düzenlemelerine bağlı olarak bazı şubelerinin kapalı olma ihtimali bulunuyor. Evinizin yanındaki şubeden 28-29 Ekim tarihlerindeki çalışma durumuyla ilgili en doğru bilgiyi alabilirsiniz.

