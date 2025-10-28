28 Ekim EA Play çöktü mü neden açılmıyor?

Dijital oyun sektörünün önde gelen isimlerinden Electronic Arts (EA), zaman zaman sunucu hizmetlerinde beklenmedik aksaklıklarla gündeme gelebiliyor.

Downdetector gibi çevrim içi servisleri izleyen platformlara yansıyan bildirimler, problemin bölgesel olmaktan ziyade geniş kapsamlı bir kesintiye işaret ettiğini ortaya koyuyor.

28 Ekim 2025 Salı günü, EA Play platformunda belirgin bir yoğunluk yaşanıyor.

Battlefield oyununa ücretsiz olarak eklenecek Battle Royale modu REDSEC, 28 Ekim Salı günü saat 18.00 itibarıyla erişime sunulacak.

Oyunun yayınlanmasıyla beraber sunucularda aşırı yoğunluk nedeniyle geçici çökme ihtimali bulunuyor.

Ancak şu anda belirlenen ya da iletilen herhangi bir kesinti raporu mevcut değil.