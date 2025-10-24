28 Ekim hastaneler, eczaneler açık mı, kapalı mı? Acil servislerin durumu gündemde

Ülkemizde her yıl 29 Ekim tarihi Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatiller arasında yer aldığı için ülke genelinde hastaneler, eczaneler ve birçok kamu kuruluşu kapalı oluyor.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili ise 28 Ekim öğlen saat 13.00'dan itibaren başlıyor. Bu kapsamda vatandaşlar tarafından 28 Ekim hastaneler, eczaneler açık mı, kapalı mı olduğu merak ediliyor.

28 EKİM HASTANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

28 Ekim 2025 Salı günü resmi tatil saat 13.00'ten sonra başlayacak. Bu kapsamda hastanelerin polikilinikleri saat 13.00'e kadar açık olacak. 13.00'ten sonra resmi tatil başladığı için polikilinikler hizmet vermeyecek. Ancak hastanelerin acil servisleri vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

Polikilinikler ise 30 Ekim 2025 Perşembe günü normal mesai saatlerinde tekrardan açılacak.

28 EKİM ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

Hastanelerde olduğu gibi eczanelerde resmi tatillerde çalışmıyor. Ancak nöbetçi eczaneler vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Bu kapsamda 28 Ekim 2025 Salı günü saat 13.00'ten sonra sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek.