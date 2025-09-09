28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatiline kısa süre kaldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl da ülkemizde heyecanla kutlanacak. Resmi tatiller takviminde yer alan bayrama az bir süre kalmasıyla beraber 28 Ekim'in yarım gün tatil olma durumu merak edildi.
29 Ekim resmi tatiller takviminde yer alırken okullar ve kamu kurumları tatil olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olurken, 28 Ekim günü tatil değil. 28 Ekim günü yarım gün tatil uygulaması olmazken normal mesai düzeni devam edecek.
Yılbaşı
1 Ocak 2025 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arife
29 Mart 2025 Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Gün
30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün
31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün
1 Nisan 2025 Salı
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan 2025 Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü
1 Mayıs 2025 Perşembe
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
19 Mayıs 2025 Pazartesi
Kurban Bayramı Arife
5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün
6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün
7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün
8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün
9 Haziran 2025 Pazartesi
Demokrasi Bayramı
15 Temmuz 2025 Salı
Zafer Bayramı
30 Ağustos 2025 Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı
28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba