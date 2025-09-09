28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatiline kısa süre kaldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl da ülkemizde heyecanla kutlanacak. Resmi tatiller takviminde yer alan bayrama az bir süre kalmasıyla beraber 28 Ekim'in yarım gün tatil olma durumu merak edildi.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

29 Ekim resmi tatiller takviminde yer alırken okullar ve kamu kurumları tatil olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olurken, 28 Ekim günü tatil değil. 28 Ekim günü yarım gün tatil uygulaması olmazken normal mesai düzeni devam edecek.

2025 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı

1 Ocak 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arife

29 Mart 2025 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün

30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün

31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün

1 Nisan 2025 Salı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan 2025 Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs 2025 Perşembe

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs 2025 Pazartesi

Kurban Bayramı Arife

5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün

6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün

7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün

8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün

9 Haziran 2025 Pazartesi

Demokrasi Bayramı

15 Temmuz 2025 Salı

Zafer Bayramı

30 Ağustos 2025 Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı

28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba