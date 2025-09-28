28 Eylül maç var mı, hangi maçlar var? Bugünün maçlarının saati ve yayınlandığı kanal belli oldu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürerken bu akşamın maç programı da duyuruldu. 28 Eylül hangi maçlar var netleşirken Fenerbahçe, evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.
İtalya Serie A
13:30 Sassuolo - Udinese | S Sport 2, Tivibu Spor 1, S Sport Plus
16:00 Roma - Verona | S Sport 2, Tivibu Spor 1, S Sport Plus
16:00 Pisa - Fiorentina | Tivibu Spor 4, S Sport Plus
19:00 Lecce - Bologna | S Sport 2, Tivibu Spor 2, S Sport Plus
21:45 Milan - Napoli | S Sport 2, Tivibu Spor 1, S Sport Plus
TFF Elit U19 Ligi
14:00 Fenerbahçe - Antalyaspor | FB TV
16:00 Beşiktaş - Kocaelispor | Yayın Yok
TFF 2. Lig
14:00 Aksaray Bld. - Kırklarelispor | Sıfır TV
14:00 Erbaaspor - Kastamonuspor | Bi Kanal
15:00 Mardin 1969 - 1461 Trabzon | Sıfır TV Youtube
15:00 Kahramanmaraş İstiklal - Adanaspor | Sıfır TV Youtube
15:30 Ankara Demir - Y.Malatyaspor | Sıfır TV Youtube
15:30 İskenderunspor - Şanlıurfaspor | Sıfır TV Youtube
15:30 Adana 01 FK - Karacabey Bld. | Sıfır TV Youtube
16:00 Gebzespor - Arnavutköy Bld. | Sıfır TV Youtube
16:00 Kepez Bld. - Ankaraspor | Sıfır TV Youtube
16:00 İnegölspor - Muğlaspor | Sıfır TV Youtube
17:00 Somaspor - Aliağa FK | Sıfır TV
19:00 Fethiyespor - Mersin İY | Sıfır TV Youtube
19:00 Bursaspor - Isparta 32 Spor | As TV Bursa, Bi Kanal
19:00 Ankaragücü - Altınordu | Sıfır TV Youtube
19:00 24 Erzincanspor - Karaman FK | Sıfır TV Youtube
19:00 Bucaspor - Beykoz Anadolu | Sıfır TV Youtube
19:00 Elazığspor - Batman Petrol | Sıfır TV Youtube
Almanya Bundesliga 2
14:30 Hannover 96 - Arminia Bielefeld | Tivibu Spor 2, S Sport Plus
14:30 Preussen Münster - Braunschweig | Yayın Yok
14:30 Nürnberg - Hertha Berlin | Yayın Yok
İspanya La Liga
15:00 Rayo Vallecano - Sevilla | S Sport, S Sport Plus
17:15 Elche - Celta Vigo | S Sport, S Sport Plus
19:30 Barcelona - Real Sociedad | S Sport S Sport Plus
22:00 Real Betis - Osasuna | S Sport, S Sport Plus
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi
15:00 Fatih Vatanspor - Galatasaray | Yayın Yok
15:00 Beşiktaş - ALG Spor | Yayın Yok
15:00 Fenerbahçe - Beylerbeyispor | Fenerbahçe Youtube
TFF 3. Lig
15:00 Ağrı 1970 - Mazıdağı Fosfat | Sıfır TV Youtube
15:00 Yeşilyurt Bld. - Kırşehirspor | Sıfır TV Youtube
15:00 Kilis Bld. - Kırıkkalespor | Sıfır TV Youtube
15:00 Bozokspor - Artvin Hopa | Sıfır TV Youtube
15:00 Sebat Gençlik - Pazarspor | Sıfır TV Youtube
15:30 Silifke Bld. - Diyarbekirspor | Sıfır TV Youtube
15:30 Kapadokya Spor - 12 Bingölspor | Sıfır TV Youtube
15:30 Karabük İY - Zonguldakspor | Sıfır TV Youtube
15:30 Kdz Ereğli Bld. - Fatsa Bld. | Sıfır TV Youtube
16:00 Silivrispor - Beykoz İshaklı Spor | Sıfır TV Youtube
16:00 Edirnespor - Çankaya FK | Sıfır TV Youtube
16:00 Yalova - Yıldırımspor | Sıfır TV Youtube
16:00 Bulvarspor - Galata Spor | Sıfır TV Youtube
16:00 Afyonspor - Ayvalıkgücü Bld. | Bi Kanal
16:00 Uşakspor - Denizli İdmanyurdu Güreller | Sıfır TV Youtube
16:00 Nazilli Bld. - Bornova 1877 | Sıfır TV Youtube
16:00 Eskişehir Anadolu Spor - Tire 2021 | Sıfır TV Youtube
16:00 Alanya 1221 - Karşıyaka | Sıfır TV Youtube
19:00 Orduspor - Giresunspor | Sıfır TV Youtube
19:00 Balıkesirspor - Kütahyaspor | Sıfır TV Youtube
19:00 Altay - Eskişehirspor | Sıfır TV
Hollanda Eredivisie
15:30 Groningen - Feyenoord | Tivibu Spor 3, S Sport Plus
İngiltere Premier Lig
16:00 Aston Villa - Fulham | Bein Sports 3
18:30 Newcastle - Arsenal | Bein Sports 3, Bein Sports beIN Connect
Trendyol 1. Lig
16:00 Manisa FK - Bodrumspor | TRT Spor, Bein Sports Max 2
16:00 İstanbulspor - Boluspor | Bein Sports Max 1, tabii Spor 6
19:00 Hatayspor - Bandırmaspor | Bein Sports Max 2, tabii Spor 6
19:00 Serik Bld. - Erzurumspor | TRT Spor, Bein Sports Max 1
Fransa Ligue 1
16:00 Nice - Paris FC | Bein Sports 4
18:15 Angers - Brest | Bein Sports beIN Connect
18:15 Lille - Lyon | Bein Sports 4
18:15 Metz - Le Havre | Bein Sports beIN Connect
21:45 Rennes - Lens | Bein Sports 4
TFF Süper Lig
17:00 Konyaspor - Rams Başakşehir | Bein Sports 1
17:00 Ç.Rizespor - Kasımpaşa | Bein Sports 2
20:00 Fenerbahçe - Antalyaspor | Bein Sports 1
20:00 Kayserispor - Gençlerbirliği | Bein Sports 2