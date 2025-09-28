Jhon Duran Antalyaspor maçında oynayacak mı, neden yok? Duran sakatlık durumu ve sahalara döneceği tarih

Jhon Duran'ın Antalyaspor maçında oynayıp oynamayacağı taraftarın gündemine yerleşirken bu akşamki maçın kadrosu da merakla bekleniyor.

JHON DURAN ANTALYASPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan FB Antalyaspor maçında Duran forma giyemeyecek. sakatlığı devam eden Kolombiyalı golcü bu akşamki maçta yer almazken sakatlık durumuna ilişkin açıklama bekleniyor.

JHON DURAN ANTALYASPOR MAÇINDA NEDEN YOK, SAKAT MI?

Bu akşam oynanacak olan FB Antalyaspor maçı öncesinde tek eksik Jhon Duran olacak. Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden isim bugün takımının yanında olamazken Edson Alvarez'in kadroda yer alması bekleniyor. Mert Hakan Yandaş'ın da maç eksiği nedeniyle bugün oynamaması bekleniyor.