29 Ağustos yarım gün mü? Resmi tatiller takvimi belli oldu

30 Ağustos Zafer Bayramına az bir süre kalırken 2025 resmi tatiller takvimi de gündeme taşındı. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için ülkemizde çeşitli etkinlikler düzenlenmekte.
30 Ağustos Zafer Bayramı, Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her sene ülkemizde kutlanıyor. 30 Ağustos resmi tatil olurken kamu kurumları ve devlet daireleri hizmet vermeyecek. 29 Ağustos tarihinde normal çalışma düzeni devam ederken yarım gün tatil uygulaması olmayacak. 29 Ağustos günü yarım gün olmazken devlet dairelerinde normal çalışma düzenine devam edecek.
Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasının ardından Zafer Bayramı her sene 30 Ağustos günü kutlanıyor. Türkiye'nin her yerinde kutlanan 30 Ağustos resmi tatiller takviminde yer alırken 29 Ağustos günü normal çalışma düzeni sürecek.
Yılbaşı
1 Ocak 2025 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arife
29 Mart 2025 Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Gün
30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün
31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün
1 Nisan 2025 Salı
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan 2025 Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü
1 Mayıs 2025 Perşembe
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
19 Mayıs 2025 Pazartesi
Kurban Bayramı Arife
5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün
6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün
7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün
8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün
9 Haziran 2025 Pazartesi
Demokrasi Bayramı
15 Temmuz 2025 Salı
Zafer Bayramı
30 Ağustos 2025 Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı
28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba