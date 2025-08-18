29 Ağustos yarım gün mü? Resmi tatiller takvimi belli oldu

30 Ağustos Zafer Bayramına az bir süre kalırken 2025 resmi tatiller takvimi de gündeme taşındı. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için ülkemizde çeşitli etkinlikler düzenlenmekte.

29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?

30 Ağustos Zafer Bayramı, Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her sene ülkemizde kutlanıyor. 30 Ağustos resmi tatil olurken kamu kurumları ve devlet daireleri hizmet vermeyecek. 29 Ağustos tarihinde normal çalışma düzeni devam ederken yarım gün tatil uygulaması olmayacak. 29 Ağustos günü yarım gün olmazken devlet dairelerinde normal çalışma düzenine devam edecek.

29 AĞUSTOS TATİL Mİ?

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasının ardından Zafer Bayramı her sene 30 Ağustos günü kutlanıyor. Türkiye'nin her yerinde kutlanan 30 Ağustos resmi tatiller takviminde yer alırken 29 Ağustos günü normal çalışma düzeni sürecek.

2025 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Yılbaşı

1 Ocak 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arife

29 Mart 2025 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün

30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün

31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün

1 Nisan 2025 Salı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan 2025 Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs 2025 Perşembe

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs 2025 Pazartesi

Kurban Bayramı Arife

5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün

6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün

7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün

8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün

9 Haziran 2025 Pazartesi

Demokrasi Bayramı

15 Temmuz 2025 Salı

Zafer Bayramı

30 Ağustos 2025 Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı

28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba