29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul konser, etkinlik takvimi! Kadıköy, Ataşehir, Bakırköy, Bahçelievler, Maltepe konserleri

Ülkemizde her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 81 ilde gerçekleştirilen etkinlikler ile kulanacak. Kutlamalar kapsamında İstanbul'un birçok ilçesinde vatandaşlar için ücretsiz konserler verilecek.
Açıklanan bilgilere göre konserler Bakırköy, Bağcılar, Bahçelievler, Beykoz, Kadıköy, Maltepe, Ataşehir ve Çekmeköy'de gerçekleştirilecek.
Vatandaşlar tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul konser ve etkinlik takvimi merak ediliyor.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda saat 21.30'da Koray Avcı konseri gerçekleştirilecek.
Bağcılar Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre ise Bağcılar'da Ahiyan ve İlyas Yalçıntaş konserleri verilecek. Bağcılar Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan konserler saat 19.30'da başlayacak.
İstanbul'un diğer ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirilecek ücretsiz konserler ve saatleri şöyle:
Bahçelievler
Beykoz
Kadıköy
Ataşehir
Maltepe
Çekmeköy