Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul konser, etkinlik takvimi! Kadıköy, Ataşehir, Bakırköy, Bahçelievler, Maltepe konserleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul'un birçok ilçesinde etkinlik ve ücretsiz konser gerçekleştirilecek. Açıklanan bilgilere göre Kadıköy, Ataşehir, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar ve Maltepe'de konser verilecek. Vatandaşlar tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul konser ve etkinlik takvimi merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul konser, etkinlik takvimi! Kadıköy, Ataşehir, Bakırköy, Bahçelievler, Maltepe konserleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.10.2025
saat ikonu 11:02
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
saat ikonu 11:02

Ülkemizde her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet Bayramı, 81 ilde gerçekleştirilen etkinlikler ile kulanacak. Kutlamalar kapsamında 'un birçok ilçesinde vatandaşlar için ücretsiz konserler verilecek.

Açıklanan bilgilere göre konserler , , , Beykoz, Kadıköy, Maltepe, Ataşehir ve Çekmeköy'de gerçekleştirilecek.

Vatandaşlar tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul ve etkinlik takvimi merak ediliyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul konser, etkinlik takvimi! Kadıköy, Ataşehir, Bakırköy, Bahçelievler, Maltepe konserleri

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI İSTANBUL KONSER TAKVİMİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda saat 21.30'da Koray Avcı konseri gerçekleştirilecek.

Bağcılar Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre ise Bağcılar'da Ahiyan ve İlyas Yalçıntaş konserleri verilecek. Bağcılar Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan konserler saat 19.30'da başlayacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul konser, etkinlik takvimi! Kadıköy, Ataşehir, Bakırköy, Bahçelievler, Maltepe konserleri

İstanbul'un diğer ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirilecek ücretsiz konserler ve saatleri şöyle:

Bahçelievler

  • Milli Egemenlik Parkı | 20:30 | Sinan Akçıl konseri

Beykoz

  • Beykoz Sahili Etkinlik Alanı | 20.00 | Kubat konseri

Kadıköy

  • Terminal Kadıköy Söğütlüçeşme | 18.30 | Ozbi konseri
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul konser, etkinlik takvimi! Kadıköy, Ataşehir, Bakırköy, Bahçelievler, Maltepe konserleri

Ataşehir

  • Atatürk Mahallesi Metropol AVM Önü | 17.00 | Fatma Parlakol konseri ve Türk Sanat ve Halk Müziği Repertuarı
  • Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) Önü | 21.00 | Ferhat Göçer konseri

Maltepe

  • Maltepe Belediyesi Önü | 20.45 | Madrigal konseri

Çekmeköy

  • Taşdelen Cemal Güngör Parkı Önü | 21.00 | İrem Derici konseri
ETİKETLER
#istanbul
#bahçelievler
#konser
#bağcılar
#bakırköy
#29 Ekim
#Cumhuriyet Bayramı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.