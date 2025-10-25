Menü Kapat
Editor
Editor
 Erdem Avsar

29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İstanbul Ankara

29 Ekim'de toplu ulaşım ücretsiz mi olacak? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla toplu taşımalar bedelsiz olacak mı merak ediliyor.

25.10.2025
25.10.2025
saat ikonu 20:35

, , metrobüs, gibi ulaşım araçları önceki senelerde Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz olarak hizmet vermişti.

kullanacak vatandaşlar, resmi tatil döneminde ulaşım araçlarının bedava olup olmadığını araştırıyor.

Karar Resmî Gazete’de yayımlandı.

29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İstanbul Ankara

29 EKİM'DE TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Bu doğrultuda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, 29 Ekim 2025 Çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul-Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri bedelsiz olarak yapılacak.

Belediyelere bağlı toplu taşıma araçları metro, metrobüs, otobüsler için ise henüz resmî bir bilgilendirme paylaşılmadı.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi 29 Ekim’de belediyelere ait ulaşım araçlarının da ücretsiz olması bekleniyor.

28 Ekim ile ilgili olarak ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sıkça Sorulan Sorular

28 Ekim tarihinde ulaşım ücretsiz olacak mı?
Şu an için 28 Ekim’le ilgili resmî bir karar bulunmuyor; yalnızca 29 Ekim günü için uygulama geçerli olacak.
