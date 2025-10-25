29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İstanbul Ankara

Otobüs, metro, metrobüs, Marmaray gibi ulaşım araçları önceki senelerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz olarak hizmet vermişti.

Toplu taşıma kullanacak vatandaşlar, resmi tatil döneminde ulaşım araçlarının bedava olup olmadığını araştırıyor.

Karar Resmî Gazete’de yayımlandı.

29 EKİM'DE TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Bu doğrultuda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, 29 Ekim 2025 Çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul-Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri bedelsiz olarak yapılacak.

Belediyelere bağlı toplu taşıma araçları metro, metrobüs, otobüsler için ise henüz resmî bir bilgilendirme paylaşılmadı.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi 29 Ekim’de belediyelere ait ulaşım araçlarının da ücretsiz olması bekleniyor.

28 Ekim ile ilgili olarak ise herhangi bir açıklama yapılmadı.