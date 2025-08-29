30 Ağustos’ta hangi müzeler ücretsiz olacak? İstanbul’daki ücretsiz müzeler

30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle İstanbul’da kültürel faaliyetler ve ziyaretler için önemli imkânlar sunulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bayram gününde bazı müzeleri ücretsiz erişime açarak vatandaşların hem tarihi hem de kültürel değerleri tecrübe etmelerine fırsat tanıyor.

30 AĞUSTOS’TA HANGİ MÜZELER ÜCRETSİZ?

Zafer Bayramı'nda İBB’ye bağlı müzeler, belirlenen vakitler arasında misafirlere ücretsiz şekilde hizmet verecek.

İBB Kültür AŞ bünyesindeki;

Yerebatan Sarnıcı,

Şerefiye Sarnıcı,

Panorama 1453 Tarih Müzesi,

Dijital Deneyim Merkezi ve

Miniatürk,

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda 10.00 ile 14.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilecek.