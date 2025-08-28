30 Ağustos'ta hastaneler açık mı kapalı mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye’de coşku ile karşılanırken, o gün resmi tatil olup olmayacağı ve hastane, sağlık ocağı, acil servislerin hizmet verip vermeyeceği merak ediliyor.

2025 yılı resmi tatiller programına göre 30 Ağustos Zafer Bayramı cumartesi gününe denk geliyor.

30 AĞUSTOS'TA HASTANELER AÇIK MI KAPALI MI?

Hastane poliklinikleri ve aile hekimleri normalde Cumartesi günleri kapalı oluyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın da resmi tatil olması sebebiyle o gün yine bu kurumlarda hizmet verilmiyor ve doktorlar izinli oluyor.

Öte yandan acil servisler ise 30 Ağustos Cumartesi günü hizmet vermeye devam edecek.

Ayrıca yine aynı gün banka, kargo, belediye, nüfus müdürlükleri, noterler ve tapu müdürlükleri gibi kurumlar da resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.