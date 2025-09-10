Menü Kapat
4 gün iş, 3 gün tatil mi olacak? Cuma günlerinin tatil olacağı iddia ediliyordu

4 gün çalışıp 3 gün tatil iddiaları sosyal medyada gündem olmuştu. Türkiye’nin ekonomide yol haritasını belirleyen 2026-2028 Orta Vadeli Program (OVP), çalışma hayatına dair yeni düzenlemeler içeriyor. Programda yer alan “İş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacaktır” ifadesi, bazı medya kuruluşları ve sosyal medya paylaşımlarında haftada 4 gün mesaiye geçileceği şeklinde yorumlandı.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 21:13
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 21:13

OVP’deki ifade sonrası çalışma günlerinin 4’e düşeceği yönünde iddialar gündeme geldi. ise bu haberleri yalanlayarak kamuoyunu bilgilendirdi.

4 GÜN MESAİ 3 GÜN TATİL Mİ OLACAK?

Türkiye’nin 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı’nda yer alan bir ifade, çalışma hayatına ilişkin farklı yorumların ortaya çıkmasına yol açtı. Programda, iş-yaşam dengesi ve çalışan verimliliğine yönelik pilot uygulamaların yapılacağı belirtildi. Ancak bazı medya kuruluşları ve sosyal medya kullanıcıları bu ifadeyi “haftada 4 gün mesaiye geçilecek” şeklinde yorumladı. Bu yorumların ardından özellikle kamuoyunda “4 gün iş, 3 gün tatil” düzenine geçileceğine dair tartışmalar hızla yayıldı.

4 gün iş, 3 gün tatil mi olacak? Cuma günlerinin tatil olacağı iddia ediliyordu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı , ortaya atılan iddialar üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu ifadenin 4 günlük mesaiye geçişle ilgili olmadığı, yalnızca pilot uygulamalara işaret ettiği belirtildi. Ayrıca, OVP’de çalışma günlerinin azaltılmasına ilişkin herhangi bir hükmün bulunmadığı vurgulandı.

4 gün iş, 3 gün tatil mi olacak? Cuma günlerinin tatil olacağı iddia ediliyordu

4 GÜN ÇALIŞIP 3 GÜN TATİL HABERİ DOĞRU MU?

DMM tarafından yapılan açıklamada, haftada 4 gün çalışma düzenine geçileceğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. İlgili bakanlıklarla yapılan teyitlerde, bu yönde spesifik bir uygulamanın gündemde olmadığı açıklandı. Böylece OVP’deki ifadeden yola çıkarak yapılan 4 gün mesai yorumlarının asılsız olduğu belirtildi.

4 gün iş, 3 gün tatil mi olacak? Cuma günlerinin tatil olacağı iddia ediliyordu

Açıklamada ayrıca, mevcut yasal düzenlemelere de dikkat çekildi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurların haftalık çalışma süresinin 40 saat olduğu ve tatil günlerinin cumartesi ile pazar olduğu hatırlatıldı. İş Kanunu’na göre ise haftalık azami çalışma süresinin 45 saat olduğu, bu sürenin işin niteliğine göre 5 ya da 6 güne bölünebileceği kaydedildi.

CUMA GÜNLERİ TATİL Mİ OLACAK?

İddialar arasında özellikle cuma günlerinin tatil olacağına dair yorumlar da yer aldı. Ancak resmi açıklamalarda böyle bir uygulamanın söz konusu olmadığı net bir şekilde ifade edildi. Cuma gününün tatil olacağına dair herhangi bir resmi düzenleme ya da kararın bulunmadığı, kamuoyuna hatırlatıldı.

