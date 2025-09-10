4 gün iş, 3 gün tatil mi olacak? Cuma günlerinin tatil olacağı iddia ediliyordu

OVP’deki ifade sonrası çalışma günlerinin 4’e düşeceği yönünde iddialar gündeme geldi. DMM ise bu haberleri yalanlayarak kamuoyunu bilgilendirdi.

4 GÜN MESAİ 3 GÜN TATİL Mİ OLACAK?

Türkiye’nin 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı’nda yer alan bir ifade, çalışma hayatına ilişkin farklı yorumların ortaya çıkmasına yol açtı. Programda, iş-yaşam dengesi ve çalışan verimliliğine yönelik pilot uygulamaların yapılacağı belirtildi. Ancak bazı medya kuruluşları ve sosyal medya kullanıcıları bu ifadeyi “haftada 4 gün mesaiye geçilecek” şeklinde yorumladı. Bu yorumların ardından özellikle kamuoyunda “4 gün iş, 3 gün tatil” düzenine geçileceğine dair tartışmalar hızla yayıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ortaya atılan iddialar üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu ifadenin 4 günlük mesaiye geçişle ilgili olmadığı, yalnızca pilot uygulamalara işaret ettiği belirtildi. Ayrıca, OVP’de çalışma günlerinin azaltılmasına ilişkin herhangi bir hükmün bulunmadığı vurgulandı.

4 GÜN ÇALIŞIP 3 GÜN TATİL HABERİ DOĞRU MU?

DMM tarafından yapılan açıklamada, haftada 4 gün çalışma düzenine geçileceğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. İlgili bakanlıklarla yapılan teyitlerde, bu yönde spesifik bir uygulamanın gündemde olmadığı açıklandı. Böylece OVP’deki ifadeden yola çıkarak yapılan 4 gün mesai yorumlarının asılsız olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, mevcut yasal düzenlemelere de dikkat çekildi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurların haftalık çalışma süresinin 40 saat olduğu ve tatil günlerinin cumartesi ile pazar olduğu hatırlatıldı. İş Kanunu’na göre ise haftalık azami çalışma süresinin 45 saat olduğu, bu sürenin işin niteliğine göre 5 ya da 6 güne bölünebileceği kaydedildi.

CUMA GÜNLERİ TATİL Mİ OLACAK?

İddialar arasında özellikle cuma günlerinin tatil olacağına dair yorumlar da yer aldı. Ancak resmi açıklamalarda böyle bir uygulamanın söz konusu olmadığı net bir şekilde ifade edildi. Cuma gününün tatil olacağına dair herhangi bir resmi düzenleme ya da kararın bulunmadığı, kamuoyuna hatırlatıldı.