4 Kasım WhatsApp çöktü mü WhatsApp WEB neden açılmıyor?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Gün içinde anlık iletişim kurmak için WhatsApp’ı kullananlar, mesaj yazma ekranını açamadı.
İnternette ise bazı soruları incelemeye başladı.
Downdetector’daki son 24 saate ait erişim aksaklığı.
WhatsApp WEB’e bağlantı problemi yaşanırken, WhatsApp’ı bilgisayardan masaüstü uygulaması olarak kullananlarda kesinti olmadığı belirlendi.
WhatsApp’ta mesajınız gitmiyorsa, uygulamanızın güncel olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
Ayrıca bulunduğunuz bölgedeki internet altyapısından kaynaklı bir aksaklık ya da yoğunluk nedeniyle de böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz.