TGRT Haber
SON DAKİKA!
Aktüel
Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

50 CC motosikletlerde sigorta zorunlu mu? Hazırlanan kanun taslağı çalışma komisyonundan geçti

Motosiklet sürücülerini yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme geliyor. Yüzbinlerce motosiklet sürücüsü düzenlemenin ardından sigorta yapmak zorunda kalacak. Vatandaşlar tarafından 50 CC motosikletlerde sigorta zorunlu mu sorusunun cevabı merak ediliyor.

50 CC motosikletlerde sigorta zorunlu mu? Hazırlanan kanun taslağı çalışma komisyonundan geçti
'nın öncülüğünde hazırlanan yeni kanun taslağıyla birlikte yüzbinlerce motosiklet sürücüsünü ilgilendiren bir değişikliğe gidilecek.

Yeni hazırlanan kanun taslağı çalışma komisyonundan geçti. Kanunun komisyondan geçmesinin ardından 50 CC motosikletlerde zorunlu mu sorusu gündeme geldi.

50 CC motosikletlerde sigorta zorunlu mu? Hazırlanan kanun taslağı çalışma komisyonundan geçti

50 CC MOTOSİKLETLERDE SİGORTA ZORUNLU MU?

Ülkemizde trafik sigortası zorunluluğu, dayanağını Karayolları Trafik Kanunu'ndan alırken, kanunun 103'üncü maddesinde motorsuz taşıtlar ile motorlu bisikletlerin (benzinli araçlarda motor hacmi 50 CC ve altı olan, elektrikli araçlarda güç çıkışı 4 kilovatı geçmeyen 2 ya da 3 tekerlekli taşıtlar) genel hükümlere tabi olduğu, trafik sigortası yaptırma zorunluluğu olmadığı belirtiliyor.

İçişleri Bakanlığı'nın öncülüğünde hazırlanan yeni kanun taslağı kapsamında ise artık 50 CC motosikletlerde trafik sigortası kapsamına alınacak. Çalışma komisyonundan geçen taslağın, genel kurul onayı alması bekleniyor. Kanun teklifi onay almasının ardından ise Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girilecek.

50 CC motosikletlerde sigorta zorunlu mu? Hazırlanan kanun taslağı çalışma komisyonundan geçti

TÜRKİYE'DE 50 CC KAÇ MOTOSİKLET VAR?

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) verilerine göre Türkiye genelinde 6 milyon 770 bin motosiklet bulunuyor. Bu motosikletlerin yaklaşık 1 milyon 200 bininin ise motor hacmi 50 CC ve altında bulunuyor.

ETİKETLER
#içişleri bakanlığı
#sigorta
#Motosiklet Güvenliği
#Yeni Kanun
#50 Cc
#Aktüel
