9 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları açıklandı! Barajların ne kadarı dolu?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 30 Nisan’da yüzde 81,23’e çıkan barajlardaki su oranı, sıcak havalar ve su kullanımındaki artış nedeniyle son 7 ayda azalmaya devam etti.
Barajlardaki su oranına baktığımızda son 10 yılın en düşük ikinci yılı olduğu görülüyor.
Su miktarı,
İSKİ verilerine göre, 9 Kasım’daki baraj doluluk oranları 2015’te yüzde 67,79, 2016’da yüzde 36,69, 2017’de yüzde 56,2, 2018’de yüzde 48,25, 2019’da yüzde 40,35, 2020’de yüzde 28,65, 2021’de yüzde 43,96, 2022’de yüzde 38,4, 2023’te yüzde 16,77, 2024’te yüzde 29,7 ve 2025’te yüzde 21,87 olarak kayıtlara geçti.