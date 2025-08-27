Menü Kapat
SON DAKİKA!
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

A Milli Basketbol Takımı başantranörü kim? Türkiye 2025 EuroBasket kadrosu

EuroBasket 2025 kapsamında A Milli Basketbol Takımımız bugün ilk maçına çıkacak. Vatandaşlar tarafından A Milli Basketbol Takımı başantranörü kim olduğu merak ediliyor. Ayrıca Türkiye 2025 EuroBasket kadrosu da gündemde yer alıyor.

A Milli Basketbol Takımı başantranörü kim? Türkiye 2025 EuroBasket kadrosu
2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) grup aşaması başladı. A Grubu'nda yer alan A Milli Basketbol Takımımız bugün Letonya ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın öncesinde vatandaşlar tarafından A Milli Basketbol Takımı başantrenörü kim olduğu ve kadrosu merak ediliyor.

A Milli Basketbol Takımı başantranörü kim? Türkiye 2025 EuroBasket kadrosu

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI BAŞANTRANÖRÜ KİM?

A Milli Basketbol Takımımızın başantrenörlüğünü yapıyor. Ergin Ataman, milli takımın yanı sıra Euroleague takımlarından Panathinaikos'un da başantrenörlüğünde bulunuyor.

A Milli Basketbol Takımı başantranörü kim? Türkiye 2025 EuroBasket kadrosu

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI EUROBASKET 2025 KADROSU

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 12 Dev Adam'ın EuroBasket 2025 kadrosu açıklandı. Kadroda yer alan basketbolcular şöyle:

  • Adem Bona
  • Alperen Şengün
  • Cedi Osman
  • Ercan Osmani
  • Erkan Yılmaz
  • Furkan Korkmaz
  • Kenan Sipahi
  • Onuralp Bitim
  • Ömer Faruk Yurtseven
  • Sertaç Şanlı
  • Shane Larkin
  • Şehmus Hazer
A Milli Basketbol Takımı başantranörü kim? Türkiye 2025 EuroBasket kadrosu

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI ERUOBASKET MAÇ TAKVİMİ 2025

EuroBasket 2025'te A Grubu'nda mücadele eden A Milli Basketbol Takımız Çekya, Portekiz, Estonya ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmaların ardından ise yeterli puana sahip olan takım grup aşamasından geçmeye hak kazanacak. 12 Dev Adam'ın maç programı ise şöyle:

27 Ağustos Çarşamba:

  • Letonya-Türkiye

29 Ağustos Cuma:

  • Türkiye-Çekya

30 Ağustos Cumartesi:

  • Türkiye-Portekiz

1 Eylül Pazartesi:

  • Estonya-Türkiye

3 Eylül Çarşamba:

  • Türkiye-Sırbistan
#Basketbol
#Türkiye
#ergin ataman
#Eurobasket 2025
#A Milli Basketbol Takımı
#Aktüel
