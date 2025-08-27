A Milli Basketbol Takımı başantranörü kim? Türkiye 2025 EuroBasket kadrosu

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) grup aşaması başladı. A Grubu'nda yer alan A Milli Basketbol Takımımız bugün Letonya ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın öncesinde vatandaşlar tarafından A Milli Basketbol Takımı başantrenörü kim olduğu ve Türkiye kadrosu merak ediliyor.

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI BAŞANTRANÖRÜ KİM?

A Milli Basketbol Takımımızın başantrenörlüğünü Ergin Ataman yapıyor. Ergin Ataman, milli takımın yanı sıra Euroleague takımlarından Panathinaikos'un da başantrenörlüğünde bulunuyor.

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI EUROBASKET 2025 KADROSU

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 12 Dev Adam'ın EuroBasket 2025 kadrosu açıklandı. Kadroda yer alan basketbolcular şöyle:

Adem Bona

Alperen Şengün

Cedi Osman

Ercan Osmani

Erkan Yılmaz

Furkan Korkmaz

Kenan Sipahi

Onuralp Bitim

Ömer Faruk Yurtseven

Sertaç Şanlı

Shane Larkin

Şehmus Hazer

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI ERUOBASKET MAÇ TAKVİMİ 2025

EuroBasket 2025'te A Grubu'nda mücadele eden A Milli Basketbol Takımız Çekya, Portekiz, Estonya ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmaların ardından ise yeterli puana sahip olan takım grup aşamasından geçmeye hak kazanacak. 12 Dev Adam'ın maç programı ise şöyle:

27 Ağustos Çarşamba:

Letonya-Türkiye

29 Ağustos Cuma:

Türkiye-Çekya

30 Ağustos Cumartesi:

Türkiye-Portekiz

1 Eylül Pazartesi:

Estonya-Türkiye

3 Eylül Çarşamba: