Çorlu’da polisten kaçan motosikletli: “Bin pişmanım”

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Borsa Meydanı’nda, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus Polis Timleri, şüpheli motosikletliye dur ihtarı verdi. İhtar üzerine gaza basan T.Y.Ö., polislerin üzerine sürerek kaçtı.
Motosikletli polisler, kaçan şahsı yakalamak için peşine düştü. Yaklaşık 2 kilometre süren kovalamaca, Salih Omurtak Caddesi Çırak Bayırı mevkiinde bitti. Yakalanan T.Y.Ö.’nün sürücü belgesi olmadığı ortaya çıktı.
Sürücü belgesi olmadığı için kaçtığını belirten T.Y.Ö., “Kaçmakla hata ettik. Kaçtığıma bin pişmanım. İlk cezamızı da yedik. Kaçan arkadaşlara söylüyorum, polisten kaçmasınlar” dedi. Motosikletine 38 bin 723 lira ceza kesildi, araç yedi emin otoparkına çekildi.
Yakalanmadan önce sosyal medya hesabından İngilizce, “Brezilya’ya gidiyorum” esprili paylaşım yapan T.Y.Ö., polis tarafından gözaltına alındı.