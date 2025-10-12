Çorlu’da polisten kaçan motosikletli: “Bin pişmanım”

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Borsa Meydanı’nda, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus Polis Timleri, şüpheli motosikletliye dur ihtarı verdi. İhtar üzerine gaza basan T.Y.Ö., polislerin üzerine sürerek kaçtı.

2 KİLOMETRELİK KOVALAMACANIN SONUNDA YAKALANDI

Motosikletli polisler, kaçan şahsı yakalamak için peşine düştü. Yaklaşık 2 kilometre süren kovalamaca, Salih Omurtak Caddesi Çırak Bayırı mevkiinde bitti. Yakalanan T.Y.Ö.’nün sürücü belgesi olmadığı ortaya çıktı.

“KAÇTIĞIMA BİN PİŞMANIM”

Sürücü belgesi olmadığı için kaçtığını belirten T.Y.Ö., “Kaçmakla hata ettik. Kaçtığıma bin pişmanım. İlk cezamızı da yedik. Kaçan arkadaşlara söylüyorum, polisten kaçmasınlar” dedi. Motosikletine 38 bin 723 lira ceza kesildi, araç yedi emin otoparkına çekildi.

SOSYAL MEDYADA ESPRİLİ PAYLAŞIM

Yakalanmadan önce sosyal medya hesabından İngilizce, “Brezilya’ya gidiyorum” esprili paylaşım yapan T.Y.Ö., polis tarafından gözaltına alındı.