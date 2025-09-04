Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

A Milli Takım grubu birinci, ikinci bitirirse ne olur? Türkiye nasıl 2026 Dünya Kupası'na gider?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçları bugün başlıyor. Grup maçları kapsamında A Milli Takım, İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Vatandaşlar tarafından A Milli Takım grubu birinci, ikinci bitirirse ne olur, 2026 Dünya Kupası'na gidecek mi, nasıl gider soruları araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
A Milli Takım grubu birinci, ikinci bitirirse ne olur? Türkiye nasıl 2026 Dünya Kupası'na gider?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 15:23
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 15:23

kapsamında , E Grubu'nda mücadele edecek. Gürcistan, Bulgaristan ve İspanya'nın yer aldığı grupta A Milli Takım'ın birinci veya ikinci bitirirse ne olacağı gündem oldu.

Heyecanla beklenen mücadelelerin sonucunda toplam 16 takım 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak. Vatandaşlar tarafından Türkiye 2026 Dünya Kupası'na nasıl gider sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

A Milli Takım grubu birinci, ikinci bitirirse ne olur? Türkiye nasıl 2026 Dünya Kupası'na gider?

A MİLLİ TAKIM GRUBU BİRİNCİ BİTİRİRSE NE OLUR?

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.

FIFA tarafından açıklanan kurallara göre göre A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nu birinci sırada tamamlarsa doğrudan 2026 Dünya Kupası'na gidecek.

Avrupa elemlerinde grupları lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanıyor.

A Milli Takım grubu birinci, ikinci bitirirse ne olur? Türkiye nasıl 2026 Dünya Kupası'na gider?

A MİLLİ TAKIM GRUBU İKİNCİ BİTİRİRSE NE OLUR?

A Milli Takım, Avrupa elemelerinde grubu ikinci sırada tamamlar ise son 4 bilet için mücadelesi oynayacak.

Avrupa Elemeleri'nde grupları tamamlayan 12 grup ikinci ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım play-off maçı yapacak.

A Milli Takım grubu birinci, ikinci bitirirse ne olur? Türkiye nasıl 2026 Dünya Kupası'na gider?

TÜRKİYE 2026 DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDER?

A Milli Takımımızın, 2026 Dünya Kupası'na katılabilmesi için E Grubu'nu birinci sırada tamamlaması gerekiyor. İkinci sırada tamamlar ise Ay-Yıldızlılar 2026 Mart ayında play-off mücadelesi oynayacak. Play-off turunda rakibini yenerse Avrupa'dan 2026 Dünya Kupası'na katılacak son 4 biletten birinin sahibi olacak.

ETİKETLER
#play-off
#a milli takım
#2026 dünya kupası
#avrupa elemeleri
#E Grubu
#E Grubu
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.