A Milli Takım grubu birinci, ikinci bitirirse ne olur? Türkiye nasıl 2026 Dünya Kupası'na gider?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında A Milli Takım, E Grubu'nda mücadele edecek. Gürcistan, Bulgaristan ve İspanya'nın yer aldığı grupta A Milli Takım'ın birinci veya ikinci bitirirse ne olacağı gündem oldu.

Heyecanla beklenen mücadelelerin sonucunda toplam 16 takım 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak. Vatandaşlar tarafından Türkiye 2026 Dünya Kupası'na nasıl gider sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

A MİLLİ TAKIM GRUBU BİRİNCİ BİTİRİRSE NE OLUR?

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.

FIFA tarafından açıklanan kurallara göre göre A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nu birinci sırada tamamlarsa doğrudan 2026 Dünya Kupası'na gidecek.

Avrupa elemlerinde grupları lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanıyor.

A MİLLİ TAKIM GRUBU İKİNCİ BİTİRİRSE NE OLUR?

A Milli Takım, Avrupa elemelerinde grubu ikinci sırada tamamlar ise son 4 bilet için play-off mücadelesi oynayacak.

Avrupa Elemeleri'nde grupları tamamlayan 12 grup ikinci ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım play-off maçı yapacak.

TÜRKİYE 2026 DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDER?

A Milli Takımımızın, 2026 Dünya Kupası'na katılabilmesi için E Grubu'nu birinci sırada tamamlaması gerekiyor. İkinci sırada tamamlar ise Ay-Yıldızlılar 2026 Mart ayında play-off mücadelesi oynayacak. Play-off turunda rakibini yenerse Avrupa'dan 2026 Dünya Kupası'na katılacak son 4 biletten birinin sahibi olacak.