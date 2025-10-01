Menü Kapat
ABD hükümet kapanması ne kadar sürer? Yeni bir bütçe anlaşması bekleniyor

ABD'de federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylamaması nedeniyle kapandı. 2019'dan bu yana ilk kez yaşanan kapanmada, yaklaşık 750 bin çalışanın ücretsiz izne çıkarılabileceği tahmin ediliyor. Senato'nun hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin sunduğu geçici bütçe tasarılarını reddetmesiyle birlikte, hükümete finansman sağlanamadı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2025
saat ikonu 23:49
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
saat ikonu 23:49

'de 'nin geçici üzerinde anlaşamaması, federal hükümetin kapanmasına neden oldu. Ülkede en son 2019'da yaşanan kapanmanın ardından bu gelişme, milyonlarca kişiyi doğrudan etkileyecek.

ABD HÜKÜMET KAPANMASI NEDEN OLDU?

ABD'de 1 Ekim'de başlayacak 2026 mali yılı için Kongre'de bütçe üzerinde uzlaşıya varılamadı. Senato, Demokratların sunduğu sağlık sigortası sübvansiyonlarının uzatılmasını ve Medicaid kesintilerinin geri alınmasını içeren geçici bütçe tasarısını reddetti. Aynı şekilde Cumhuriyetçilerin mevcut harcama düzeylerini koruyan tasarısı da gerekli oy çoğunluğuna ulaşamadı. Temsilciler Meclisi'nin daha önce 21 Kasım'a kadar finansman sağlayacak tasarıyı onaylamasına rağmen Senato'dan destek çıkmadı.

ABD hükümet kapanması ne kadar sürer? Yeni bir bütçe anlaşması bekleniyor

Federal hükümetin kapanmasına ilişkin tartışmalar, harcamaların hangi alanlarda yoğunlaşacağına dair görüş ayrılıklarını öne çıkardı. Demokratlar sağlık hizmetlerinde düzenlemeler yapılmasını talep ederken, Cumhuriyetçiler mevcut bütçe seviyelerinde ısrarcı oldu. Taraflar arasında yaşanan bu görüş farklılıkları, geçici bütçenin kabul edilememesine yol açarak hükümetin mali kaynaklarının kesilmesine neden oldu.

ABD hükümet kapanması ne kadar sürer? Yeni bir bütçe anlaşması bekleniyor

ABD HÜKÜMET KAPANMASI NE KADAR SÜRER?

Federal hükümetin kapanma süresinin uzunluğu, Kongre’de tarafların yeni bir bütçe üzerinde anlaşmasına bağlı. Daha önceki örneklerde bazı kapanmalar birkaç gün sürerken, 2018 sonunda başlayan kapanma 35 gün devam ederek ABD tarihinin en uzun süreli hükümet kapanması olmuştu. Şu an yaşanan kapanmanın da belirsizliği koruduğu ve anlaşma sağlanana kadar federal harcamaların duracağı belirtiliyor.

ABD hükümet kapanması ne kadar sürer? Yeni bir bütçe anlaşması bekleniyor

, kapanma öncesinde yaptığı açıklamada hükümetin kapatılabileceğini söylemişti. ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), kapanma halinde yaklaşık 750 bin çalışanın ücretsiz izne çıkarılacağını açıklamıştı. Bu süreçte "temel" hizmetlerde görevli personel çalışmaya devam ederken, maaşlarını yeni bütçe onaylanana kadar alamıyor.

ABD hükümet kapanması ne kadar sürer? Yeni bir bütçe anlaşması bekleniyor

ABD HÜKÜMET KAPANMASI NE ZAMAN BİTECEK?

Kapanmanın ne zaman sona ereceği henüz netlik kazanmadı. Demokratlar sağlık hizmetleri ile ilgili düzenlemeler yapılmadan Cumhuriyetçilerin tasarısına destek vermeyeceklerini belirtirken, Cumhuriyetçiler de mevcut harcama düzeylerinde değişiklik yapmama konusunda kararlı. Taraflar arasındaki bu anlaşmazlık, federal hükümetin yeniden açılması için gerekli uzlaşının sağlanmasını zorlaştırıyor.

ABD hükümet kapanması ne kadar sürer? Yeni bir bütçe anlaşması bekleniyor

1981'den bu yana yaşanan kapanmaların süreleri farklılık gösterse de, ABD'de en uzun kapanma 2018-2019 yıllarında 35 gün sürmüştü. Mevcut kapanmanın da süresi Kongre’de tarafların nasıl bir uzlaşı sağlayacağına bağlı olarak şekillenecek. Uzlaşma sağlanana kadar federal kurumların temel hizmetler dışında faaliyetlerini durdurması bekleniyor.

ETİKETLER
#donald trump
#abd
#amerika birleşik devletleri
#bütçe
#abd başkanı
#kongre
#abd hükümeti
#abd senatosu
#Abd Başkanı Trump
#Kapanma
#Federal Hükümet
#Aktüel
