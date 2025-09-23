ABD menşeli binek otomobiller hangileri? Yüzde 60'lık vergi kalktı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ek vergiler kaldırıldı. Yaşanan gelişme sonrasında ABD menşeli otomobillerin hangileri olduğu da belli oldu. Ek verginin kaldırılmasının ardından Tesla ucuzlayacak mı merak edildi.

ABD MENŞELİ BİNEK OTOMOBİLLER HANGİLERİ?

ABD menşeli otomobiller arasında Ford, Jeep, Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, GMC, Hummer, Lincoln, Lucid, Seres, Tesla yer alırken ek verginin kaldırılması üzerine fiyatlarda düşüş yaşanması bekleniyor.

ABD MENŞELİ OTOMOBİLLER LİSTESİ

ABD menşeli otomobil markalarından bazıları şöyle:

Ford

Jeep

Chevrolet

Tesla

Dodge

Chrysler

Cadillac

Buick

Hummer

TESLA UCUZLAYACAK MI?

ABD menşeli bazı ürünlerde 2018 senesinden beri uygulanan ek vergilerin kaldırılmasının ardından Tesla'nın ucuzlayacağı düşünüldü. Ek vergilerin kaldırılmasıyla beraber ABD menşeli binek otomobillerin ucuzlaması bekleniyor.