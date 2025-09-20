Menü Kapat
24°
Adalet Bakanlığı maaş promosyonu ne kadar? Teklif kabul edildi iş imzaya kaldı

Adalet Bakanlığı maaş promosyon önerisi için sürecin tamamlanması ve teklifin onaylanmasının ardından bakanlık çalışanı maaş promosyonu ile sunulan teklifleri araştırıyor.

Adalet Bakanlığı maaş promosyonu ne kadar? Teklif kabul edildi iş imzaya kaldı
maaş promosyon önerisi için süreç bitirildi ve teklif onaylandı.

Yeniden ihaleye gitmeden önce son ve en yüksek öneriyi sunan ile görüşmeleri devam ettiren yetkililer, pazarlık aşamasında 3 senelik yeni bir mutabakata vararak süreci sonlandırdı.

Adalet Bakanlığı maaş promosyonu ne kadar? Teklif kabul edildi iş imzaya kaldı

ADALET BAKANLIĞI MAAŞ PROMOSYONU KAÇ TL?

İddiaya göre bakanlık yetkilileri süreci daha hızlı sonuçlandırmak için pazarlık aşamasında en yüksek öneriyi veren Vakıfbank ile mutabakata vardı.

Son gelişmelere göre 99 bin 500 TL’lik ile personele 3 taksitli 100 bin TL’lik avans hesabı tanımlanmasının kabul edildiği ve imza aşamasına geldiği belirtildi.

Adalet Bakanlığı maaş promosyonu ne kadar? Teklif kabul edildi iş imzaya kaldı

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYONU NE ZAMAN ÖDENECEK?

Adalet Sen’in yeni promosyon için isteği 150 bin liraydı.

İmzaların atılmasının ardından taraflarca belirlenen promosyon tutarının 30 Eylül 2025 tarihinde tek defada yatırılması bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Vakıfbank anlaşmasının çalışanlara sunduğu ek avantaj var mı?
Evet, personele ayrıca 3 taksitli 100 bin TL’lik avans hesabı tanımlanacak.
