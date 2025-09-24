Adamlar konserlerini neden iptal etti? Adamlar grubu dağılma kararı aldı

Rock ve alternatif müziğin son yıllardaki öncü temsilcilerinden Adamlar grubu, bütün konserlerini iptal etti.

Kararın sonrasında Adamlar grubunun niçin konserlerini iptal ettiği ilgi konusu oldu.

ADAMLAR DAĞILDI MI?

Adamlar faaliyetlerini geçici bir süreliğine durdurduğunu duyurdu.

Topluluğun sosyal medya hesabından yapılan bildiride şunlar ifade edildi:

"Adamlar olarak bir süreliğine etkinliklerimizi durdurma kararı aldık. Bu sebeple önümüzdeki bütün konserlerin iptal edildiğini üzülerek bildiriyoruz. Yolculuğumuzda bizimle birlikte olan, desteğini ve sevgisini hissettiren herkese minnettarız."

ADAMLAR NEDEN DAĞILDI?

Adamlar, sosyal medyada dikkat çekici bir ayrıntıyla gündeme taşındı.

Grubun resmi Instagram hesabı, diğer üyeleri takip ederken gitarist Gürhan Öğütücü’yü listesinde göstermiyor.