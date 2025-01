Adana Demirspor-Fenerbahçe maç kadrosu belli oldu! Mourinho'nun muhtemel 11'i

19 Ocak 2025 15:25 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 16:12

Adana Demirspor-Fenerbahçe karşılaşması bugün (19 Ocak 2025 Pazar) oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 20. haftası kapsamında oynanacak olan karşılaşmada maç kadrosu ve ilk 11'ler merak ediliyor. Sarı-lacivertliler kamp kadrosunu açıkladı. Kadroda 5 eksik bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'de son sırada yer alan Adana Demirspor bugün kendi evinde ikinci sıradaki Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın Hatayspor karşısında puan kaybetmesinin ardından karşılaşmadan 3 puan alarak farkı kapatmayı hedefliyor.

Adana Demirspor ise tekrardan toparlanmayı hedefliyor. Olası bir Fenerbahçe galibiyeti takım için büyük bir moral kaynağı olacak.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala maç kadrosu ve muhtemel 11'leri gündem oldu.

ADANA DEMİRSPOR-FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Fenerbahçe tarafından Adana Demirspor karşılaşmasının kamp kadrosu açıklandı.

Kamp kadrosunda sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic, İsmail Yüksek ve Allan Saint-Maximin yer almadı.

Sarı-lacivertlilerin açıkladığı kamp kadrosundaki futbolcular ise şöyle:

İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Brigt Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Batuğ Elmaz, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Flip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

📋 Adana Demirspor maçı kamp kadromuz. pic.twitter.com/mEZo0Ax4Yt — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce)

ADANA DEMİRSPOR-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Sarı-lacivertlilerde, Adana Demirspor karşılaşmasında kaleyi Livakovic'in sakatlığı nedeniyle kaleyi İrfan Can Eğribayat'ın koruması bekleniyor.

Adana Demirspor'da ise karşılaşma öncesinde sakatlığı bulunun Andreaw Gravillion ve Breyton Fougeu'nun maçta forma giymeyecek.

Karşılaşmanın muhtemel 11'lerinin söyle olması bekleniyor:

Adana Demirspor: Deniz, Arda, Tolga, semih, Abdulsamet, Osman, Ali, Yavuz, İzzet, Maestro, Yusuf Barasi, Aimbetov

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Çağlar, Djiku, Oğuz, Amrabat, Fred, Kostic, Tadic, En-Nesyri, Dzeko

ADANA DEMİRSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 20. haftası kapsamında oynanacak olan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı bugün (19 Ocak 2025 Pazar) saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

Meler'in yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yapacakken dördüncü hakem olarak ise Ayberk Demirbaş görev alacak. VAR koltuğunda ise olarak ise Danimarkalı hakem Sandi Putros oturacak

ADANA DEMİRSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak olan Adana Demirspor-Fenerbahçe karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR-FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ

Adana Demirspor ile Fenerbahçe tarihleri boyunca toplam 43 kere karşı karşıya geldiler.

Bu karşılaşmaların 26'sını sarı-lacivertliler, 5'ini Adana Demirspor kazanırken, kalan 12 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı.

Son oynana 5 maçta ise Fenerbahçe'nin 3 galibiyet ile üstünlüğü bulunuyor. Adana Demirspor ise son 5 maçta hiç galibiyet alamadı.