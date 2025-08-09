Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Adana elektrik kesintisi ne zaman bitecek belli oldu? 9 Ağustos Adana elektrik arızası

Bugün erken saatlerde başlayan Adana elektrik kesintisi devam ederken vatandaşlar Toroslar Adana elektrik kesintisi ne zaman bitecek araştırmaya başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Adana elektrik kesintisi ne zaman bitecek belli oldu? 9 Ağustos Adana elektrik arızası
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.08.2025
saat ikonu 19:27
|
GÜNCELLEME:
09.08.2025
saat ikonu 19:27

Bugün 'da meydana gelen elektrik kesintileri devam ederken resmi internet sitesi sık sık kontrol ediliyor. 9 Ağustos Adana elektrik kesinti bilgileri.

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Aladağ KICAK, MERKEZ Sokak bölgesinde elektriklerin 19.40 civarında gelmesi bekleniyor. Ceyhan TATARLI Sokak, ZEKİ KORKMAZ Sokak, İSTİKLAL, İBRAHİM METE Sokak, İSTİKLAL, ÖNKUZU Sokak, ŞAHİN ÖZBİLEN, KINIK, ULUS, 192 Sokak, ULUS, İBRAHİM METE Sokak, EKİNYAZI, İBRAHİM METE Sokak, EKİNYAZI, 9202 Sokak, EKİNYAZI, 9205 Sokak, EKİNYAZI, 9211 Sokak, CUMHURİYET, 147 Sokak, MODERNEVLER, VEYSEL ÇOLAK, CUMHURİYET, 119 Sokak, AĞAÇLI, 119 Sokak, AĞAÇLI, 9901 Sokak, AĞAÇLI, 9903 Sokak bölgelerinde anlık yaşanırken elektriklerin geleceği saat belirtilmedi.

Adana elektrik kesintisi ne zaman bitecek belli oldu? 9 Ağustos Adana elektrik arızası

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 AĞUSTOS

MAHFESIĞMAZ, 79046 Sokak, GÜZELYALI, 81150 Sokak, HUZUREVLERİ, 77242 Sokak, TOROS, 78041 Sokak, ŞAMBAYADI, TAPANTEPE YOLU, ESENTEPE, 89192 Sokak, ESENTEPE, 89192 Sokak, BELEDİYE EVLERİ, 84055 Sokak, BELEDİYE EVLERİ, 84053 Sokak, TOROS, MESUT MERTCAN, TOROS, 78015 Sokak, BELEDİYE EVLERİ, 78001 Sokak bölgelerindeki arızanın da anlık olduğu belirtilirken elektriklerin geleceği saat açıklanmadı.

Adana elektrik kesintisi ne zaman bitecek belli oldu? 9 Ağustos Adana elektrik arızası

ADANA ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

Adana Feke GÜRÜMZE, KEHER Sokak, SÜPHANDERE, Sokak, MANSURLU, Sokak, MANSURLU, HÜMETLER Sokak, ŞAHMURATLI, ŞAHMURATLI MERKEZ, GÖKÇELİ Sokak bölgelerinde arıza bitiş tarihi duyurulmadı.

ETİKETLER
#adana
#elektrik kesintisi
#arıza
#toroslar
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.