Adana elektrik kesintisi ne zaman bitecek belli oldu? 9 Ağustos Adana elektrik arızası

Bugün Adana'da meydana gelen elektrik kesintileri devam ederken Toroslar resmi internet sitesi sık sık kontrol ediliyor. 9 Ağustos Adana elektrik kesinti bilgileri.
Aladağ KICAK, MERKEZ Sokak bölgesinde elektriklerin 19.40 civarında gelmesi bekleniyor. Ceyhan TATARLI Sokak, ZEKİ KORKMAZ Sokak, İSTİKLAL, İBRAHİM METE Sokak, İSTİKLAL, ÖNKUZU Sokak, ŞAHİN ÖZBİLEN, KINIK, ULUS, 192 Sokak, ULUS, İBRAHİM METE Sokak, EKİNYAZI, İBRAHİM METE Sokak, EKİNYAZI, 9202 Sokak, EKİNYAZI, 9205 Sokak, EKİNYAZI, 9211 Sokak, CUMHURİYET, 147 Sokak, MODERNEVLER, VEYSEL ÇOLAK, CUMHURİYET, 119 Sokak, AĞAÇLI, 119 Sokak, AĞAÇLI, 9901 Sokak, AĞAÇLI, 9903 Sokak bölgelerinde anlık arıza yaşanırken elektriklerin geleceği saat belirtilmedi.
MAHFESIĞMAZ, 79046 Sokak, GÜZELYALI, 81150 Sokak, HUZUREVLERİ, 77242 Sokak, TOROS, 78041 Sokak, ŞAMBAYADI, TAPANTEPE YOLU, ESENTEPE, 89192 Sokak, ESENTEPE, 89192 Sokak, BELEDİYE EVLERİ, 84055 Sokak, BELEDİYE EVLERİ, 84053 Sokak, TOROS, MESUT MERTCAN, TOROS, 78015 Sokak, BELEDİYE EVLERİ, 78001 Sokak bölgelerindeki arızanın da anlık olduğu belirtilirken elektriklerin geleceği saat açıklanmadı.
Adana Feke GÜRÜMZE, KEHER Sokak, SÜPHANDERE, Sokak, MANSURLU, Sokak, MANSURLU, HÜMETLER Sokak, ŞAHMURATLI, ŞAHMURATLI MERKEZ, GÖKÇELİ Sokak bölgelerinde arıza bitiş tarihi duyurulmadı.