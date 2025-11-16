Afrika Kupası ne zaman başlıyor? Afrika Kupası kaç gün sürecek?

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından yapılan açıklamalara göre bu yıl Afrika Uluslar Kupası'nda 24 ülke mücadele edecek. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Afrika Uluslar Kupası'nın ne zaman başladığı ve kaç gün süreceği gündem oldu.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre 2026 Afrika Uluslar Kupası, 21 Aralık 2025 tarihinde başlayacak. Fas'ta gerçekleştirilecek olan Afrika Uluslar Kupası mücadeleleri Rabat, Kazablanka, Agadir, Fes ve Tanca gibi birçok şehirde gerçekleştirilecek.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Afrika Uluslar Kupası 28 gün sürecek ve 18 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da forma giyen bazı futbolcuların Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Süper Lig maçlarında yer almama durumu bulunuyor. Bu futbolcular ise şöyle:

Galatasaray: Osimhen, Lemina, Singo, İsmail Jakobs

Fenerbahçe: En-Nesyri, Nene

Beşiktaş: Wilfred Ndidi,

Trabzonspor: Onana, Oulai, Wagner Pina, Onuachu

Afrika Uluslar Kupası elemeleri henüz belli olmadığı için hangi futbolcuların ülkelerini temsil etmek üzere takımlarından ayrılacağı henüz kesinleşmedi.