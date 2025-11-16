Menü Kapat
16°
 Hüseyin Bahcivan

Afrika Kupası ne zaman başlıyor? Afrika Kupası kaç gün sürecek?

Afrika kıtasının en prestijli futbol organizasonu olan Afrika Uluslar Kupası'nın başlamasına kısa süre kaldı. Futbolseverler tarafından Afrika Kupası ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek soruları araştırılmaya başlandı. Afrika Kupası'nın hangi ülkede gerçekleştirileceği belli oldu.

Afrika Kupası ne zaman başlıyor? Afrika Kupası kaç gün sürecek?
Afrika Konfederasyonu tarafından yapılan açıklamalara göre bu yıl 'nda 24 ülke mücadele edecek. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Afrika Uluslar Kupası'nın ne zaman başladığı ve kaç gün süreceği gündem oldu.

Afrika Kupası ne zaman başlıyor? Afrika Kupası kaç gün sürecek?

AFRİKA ULUSLAR KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Afrika Uluslar Kupası, 21 Aralık 2025 tarihinde başlayacak. 'ta gerçekleştirilecek olan Afrika Uluslar Kupası mücadeleleri Rabat, Kazablanka, Agadir, Fes ve Tanca gibi birçok şehirde gerçekleştirilecek.

Afrika Kupası ne zaman başlıyor? Afrika Kupası kaç gün sürecek?

AFRİKA ULUSLAR KUPASI KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Afrika Uluslar Kupası 28 gün sürecek ve 18 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da forma giyen bazı futbolcuların Afrika Uluslar Kupası nedeniyle maçlarında yer almama durumu bulunuyor. Bu futbolcular ise şöyle:

  • Galatasaray: Osimhen, Lemina, Singo, İsmail Jakobs
  • Fenerbahçe: En-Nesyri, Nene
  • Beşiktaş: Wilfred Ndidi,
  • Trabzonspor: Onana, Oulai, Wagner Pina, Onuachu

Afrika Uluslar Kupası elemeleri henüz belli olmadığı için hangi futbolcuların ülkelerini temsil etmek üzere takımlarından ayrılacağı henüz kesinleşmedi.

