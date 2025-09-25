AGS 10 bin öğretmen ataması ne zaman başvurular başladı mı?

15 bin öğretmen görevlendirmesinin yapılmasıyla birlikte Millî Eğitim Akademisi’ne kabul edilecek 10 bin öğretmen adayına dair süreç, başvuru takvimi ve kılavuzu için adaylar sorgularını artırdı.

10 bin öğretmen alımı alan dağılımı 2025 ve kontenjanları için adayların dikkati Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklamalarında.

Bu çerçevede Millî Eğitim Akademisi 10 bin öğretmen alımı kontenjanları, başvuru koşulları ve müracaat tarihi, yayımlanacak kılavuz ile kesinleşecek.

AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

AGS sınav sonuçları 13 Ağustos 2025 tarihinde açıklandı.

Ancak henüz 10 bin öğretmen alımı müracaat takvimi duyurulmadı.

Akademi sistemine dair ayrıntılı takvim ve atama esasları kamuoyuna daha sonra bildirilecek.

10 BİN ÖĞRETMEN ALAN DAĞILIMI NE?

En fazla görevlendirme yapılacak ilk 5 branş sırasıyla;

4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği,

3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği,

bin 802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği,

bin 321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği.