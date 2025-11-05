Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Ajax Galatasaray U19 maç sonucu kaç kaç? Ajax’lı Emre Ünüvar 3 gol attı

UEFA Gençlik Ligi’nde Galatasaray U19 Ekibi, deplasmanda Ajax U19’a 7-2 yenilirken Ajax futbolcusu Emre Ünüvar, attığı üç golle dikkatleri üzerine çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ajax Galatasaray U19 maç sonucu kaç kaç? Ajax’lı Emre Ünüvar 3 gol attı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2025
saat ikonu 18:34
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
saat ikonu 18:34

4. hafta karşılaşmasında Ajax U19, sahasında Galatasaray U19'u konuk etti.

Hollanda’da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 7-2’lik skorla kazandı.

Ajax’a galibiyeti kazandıran golleri 28. dakikada Van der Vaart, 39, 56 ve 70. dakikalarda Emre Ünüvar, 43. dakikada Bouwman, 52. dakikada Nash ve 87. dakikada Steur attı.

Bu neticeyle birlikte Ajax 7 puana yükselirken, Galatasaray 3 puanda kaldı.

Gençlik Ligi’nin bir sonraki mücadelesinde Galatasaray, sahasında Union Saint-Gilloise’yi ağırlayacak. Ajax ise Benfica’yı misafir edecek.

Ajax Galatasaray U19 maç sonucu kaç kaç? Ajax’lı Emre Ünüvar 3 gol attı

EMRE ÜNVAR TÜRK MÜ?

Galatasaray’a 3 gol atan Emre Ünvar, 2008 Hollanda Zaanstad doğumlu.

Türk asıllı olan Ünvar’ın güncel değeri 600 bin euro.

Ünvar, hayatına Ajax altyapısında başladı.

ETİKETLER
#Futbol
#Uefa Gençlik Ligi
#Ajax U19
#Galatasaray U19
#Gençlik Takımı
#Emre Ünüvar
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.