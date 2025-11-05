Ajax Galatasaray U19 maç sonucu kaç kaç? Ajax’lı Emre Ünüvar 3 gol attı

UEFA Gençlik Ligi 4. hafta karşılaşmasında Ajax U19, sahasında Galatasaray U19'u konuk etti.

Hollanda’da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 7-2’lik skorla kazandı.

Ajax’a galibiyeti kazandıran golleri 28. dakikada Van der Vaart, 39, 56 ve 70. dakikalarda Emre Ünüvar, 43. dakikada Bouwman, 52. dakikada Nash ve 87. dakikada Steur attı.

Bu neticeyle birlikte Ajax 7 puana yükselirken, Galatasaray 3 puanda kaldı.

Gençlik Ligi’nin bir sonraki mücadelesinde Galatasaray, sahasında Union Saint-Gilloise’yi ağırlayacak. Ajax ise Benfica’yı misafir edecek.

EMRE ÜNVAR TÜRK MÜ?

Galatasaray’a 3 gol atan Emre Ünvar, 2008 Hollanda Zaanstad doğumlu.

Türk asıllı olan Ünvar’ın güncel değeri 600 bin euro.

Ünvar, futbol hayatına Ajax altyapısında başladı.