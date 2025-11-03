Alanyaspor Gaziantep CANLI nereden izlenir? Mücadele başlıyor

Trendyol Süper Lig’de haftanın dikkat çeken maçlarından biri Alanya’da oynanacak. Alanyaspor ile Gaziantep FK, bu akşam saat 20.00’de Alanya Oba Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak Alanyaspor Gaziantep FK mücadelesi nefesleri kesecek bir rekabete sahne olacak. Ev sahibi Alanyaspor, taraftarı önünde kazanarak son haftalardaki puan kayıplarını telafi etmek ve ligde üst sıralara tırmanmak istiyor. 13 puanla 9. sırada bulunan turuncu-yeşilliler, özellikle iç sahadaki performansıyla dikkat çekiyor. Alanyaspor, evinde oynadığı son 3 maçta gol yemeden 3 galibiyet aldı ve son 13 iç saha maçının 10’unu kazandı.

Gaziantep FK ise 16 puanla 6. sırada yer alıyor ve bu sezonun sürpriz takımlarından biri olarak öne çıkıyor. Kırmızı-siyahlılar, deplasmanda oynadığı son 6 maçın 4’ünü kazanarak başarılı bir performans sergiledi. Burak Yılmaz’ın ekibi, Alanya deplasmanında puan veya puanlarla dönerek Avrupa kupaları potasına yaklaşmak istiyor. Mücadele canlı yayın ile ekranlara geliyor.

Alanyaspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmanın hakemliğini Oğuzhan Aksu yapacak. Mücadele, saat 20.00’de başlayacak ve futbolseverler karşılaşmayı yüksek çözünürlüklü yayın kalitesiyle izleyebilecek.

beIN Sports 1, Süper Lig maçlarının resmi yayıncısı olarak bu mücadeleyi de canlı olarak sporseverlerle buluşturacak. beIN Sports aboneleri, yayın platformunun televizyon, bilgisayar, tablet ve mobil uygulamaları üzerinden maçı kesintisiz olarak takip edebilecek.

Alanyaspor Gaziantep FK mücadelesi Alanya Oba Stadyumu’nda oynanacak. Maç, Bein Sports 1 kanalından izlenebilecek. Karşılaşma öncesinde her iki takım da son hazırlıklarını tamamladı. Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor, sahaya şu 11 ile çıkacak: Ertuğrul, Ümit, Aliti, Lima, Yusuf, Janvier, Makouta, Ruan, İbrahim, Hagi, Ogundu.

Gaziantep FK’nın 11’i ise şöyle: Zafer, Semih, Yusuf, Arda, Perez, Camara, Melih, Sangare, Maxim, Kozlowski, Bayo. İki takım da sahaya galibiyet parolasıyla çıkarken, karşılaşma öncesinde tribünlerde büyük bir heyecan yaşanıyor.

