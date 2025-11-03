Menü Kapat
Aktüel
Alanyaspor Gaziantep CANLI nereden izlenir? Mücadele başlıyor

Alanyaspor Gaziantep FK maçı canlı yayın ile ekranlara gelecek. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam saat 20.00'de Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor Gaziantep FK karşılaşması büyük heyecana sahne olacak. İşte Alanyaspor Gaziantep canlı yayın bilgileri...

Alanyaspor Gaziantep CANLI nereden izlenir? Mücadele başlıyor
Trendyol ’de haftanın dikkat çeken maçlarından biri Alanya’da oynanacak. ile , bu akşam saat 20.00’de Alanya Oba Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

ALANYASPOR GAZİANTEP FK CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak Alanyaspor FK mücadelesi nefesleri kesecek bir rekabete sahne olacak. Ev sahibi Alanyaspor, taraftarı önünde kazanarak son haftalardaki puan kayıplarını telafi etmek ve ligde üst sıralara tırmanmak istiyor. 13 puanla 9. sırada bulunan turuncu-yeşilliler, özellikle iç sahadaki performansıyla dikkat çekiyor. Alanyaspor, evinde oynadığı son 3 maçta gol yemeden 3 galibiyet aldı ve son 13 iç saha maçının 10’unu kazandı.

Alanyaspor Gaziantep CANLI nereden izlenir? Mücadele başlıyor

Gaziantep FK ise 16 puanla 6. sırada yer alıyor ve bu sezonun sürpriz takımlarından biri olarak öne çıkıyor. Kırmızı-siyahlılar, deplasmanda oynadığı son 6 maçın 4’ünü kazanarak başarılı bir performans sergiledi. Burak Yılmaz’ın ekibi, Alanya deplasmanında puan veya puanlarla dönerek Avrupa kupaları potasına yaklaşmak istiyor. Mücadele ile ekranlara geliyor.

Alanyaspor Gaziantep CANLI nereden izlenir? Mücadele başlıyor

ALANYASPOR GAZİANTEP FK HANGİ KANALDA?

Alanyaspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak mücadele, 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmanın hakemliğini Oğuzhan Aksu yapacak. Mücadele, saat 20.00’de başlayacak ve futbolseverler karşılaşmayı yüksek çözünürlüklü yayın kalitesiyle izleyebilecek.

Alanyaspor Gaziantep CANLI nereden izlenir? Mücadele başlıyor

beIN Sports 1, Süper Lig maçlarının resmi yayıncısı olarak bu mücadeleyi de canlı olarak sporseverlerle buluşturacak. beIN Sports aboneleri, yayın platformunun televizyon, bilgisayar, tablet ve mobil uygulamaları üzerinden maçı kesintisiz olarak takip edebilecek.

Alanyaspor Gaziantep CANLI nereden izlenir? Mücadele başlıyor

ALANYASPOR - GAZİANTEP FK NEREDE İZLENİR?

Alanyaspor Gaziantep FK mücadelesi Alanya Oba Stadyumu’nda oynanacak. Maç, Bein Sports 1 kanalından izlenebilecek. Karşılaşma öncesinde her iki takım da son hazırlıklarını tamamladı. Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor, sahaya şu 11 ile çıkacak: Ertuğrul, Ümit, Aliti, Lima, Yusuf, Janvier, Makouta, Ruan, İbrahim, Hagi, Ogundu.

Alanyaspor Gaziantep CANLI nereden izlenir? Mücadele başlıyor

Gaziantep FK’nın 11’i ise şöyle: Zafer, Semih, Yusuf, Arda, Perez, Camara, Melih, Sangare, Maxim, Kozlowski, Bayo. İki takım da sahaya galibiyet parolasıyla çıkarken, karşılaşma öncesinde tribünlerde büyük bir heyecan yaşanıyor.

Alanyaspor Gaziantep CANLI nereden izlenir? Mücadele başlıyor

ALANYASPOR GAZİANTEP FK MAÇINI NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?

Alanyaspor ile Gaziantep FK arasındaki maç, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayıncı kuruluşun aboneleri, karşılaşmayı televizyonlarının yanı sıra internet üzerinden de izleyebilecek.

Alanyaspor Gaziantep CANLI nereden izlenir? Mücadele başlıyor

Ayrıca, TOD TV platformu üzerinden de Alanyaspor Gaziantep FK mücadelesi canlı olarak takip edilebilecek. TOD üyeleri, karşılaşmayı bilgisayar, tablet, telefon veya televizyon üzerinden yüksek çözünürlükte izleme imkanına sahip.

ALANYASPOR GAZİANTEP FK MAÇINI NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Futbolseverler, beIN Sports 1 ve TOD TV platformları üzerinden Alanyaspor Gaziantep FK maçını canlı olarak takip edebilecek. Yayıncı kuruluşun resmi kanalları üzerinden yapılacak yayın, 20.00’de başlayacak. beIN Sports üyeliği bulunan izleyiciler, yayıncı kuruluşun uygulamaları veya web sitesi aracılığıyla maçı canlı olarak izleyebilirler. TOD platformuna abone olan kullanıcılar da maçı internet bağlantısı olan her cihazdan kesintisiz şekilde takip edebilir.

ALANYASPOR GAZİANTEP FK CANLI LİNK

Alanyaspor Gaziantep FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Resmi yayıncı kuruluş olan beIN Sports, karşılaşmayı şifresiz yayınlayacak. Aboneler, beIN Connect veya TOD TV uygulamaları üzerinden maçı canlı olarak izleyebilecek.

Yayıncı kuruluşun resmi internet sitesi üzerinden de canlı yayın bağlantılarına erişim sağlanabiliyor. Karşılaşmanın tüm dakikaları, beIN Sports 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Alanyaspor Gaziantep CANLI nereden izlenir? Mücadele başlıyor

ALANYASPOR GAZİANTEP FK ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Alanyaspor Gaziantep FK karşılaşması, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. beIN Sports kullanıcıları, mücadeleyi şifresiz olarak izleyebilecek. Ayrıca TOD TV üzerinden de maç, internet bağlantısı olan her cihazdan erişime açık olacak.

Futbolseverler, Alanyaspor Gaziantep FK maçını televizyon, bilgisayar, tablet veya mobil cihaz üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Mücadele, saat 20.00’de başlayacak ve tüm detaylar beIN Sports ekranlarında yer alacak.

#Spor
#Futbol
#süper lig
#gaziantep
#Alanyaspor
#gaziantep fk
#canlı yayın
#gaziantep futbol kulübü
#beın sports
#mac
#Aktüel
