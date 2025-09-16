ALES 3 başvuru ne zaman alınacak? ALES 3 sınav takvimi

ALES 3 için başvuru tarihinin yaklaşmasıyla birlikte araştırmalar artmaya başladı.

Yüksek lisans ve doktora yanı sıra ALES 3, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve çevirmen gibi akademik kadrolara atanmak isteyenler için de büyük önem taşıyor.

2025 ALES 3 BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM’nin sınav takvimine göre, ALES 3 2025 başvuruları 7 Ekim tarihinde başlayacak ve 14 Ekim’de sona erecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM’nin internet sitesi ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapılabilecek.

Ayrıca, 21 Ekim tarihinde adaylara geç başvuru imkânı sunulacak.

ALES 3 2025 SINAV TARİHİ

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES 3, 23 Kasım Pazar günü saat 10:15’te yapılacak.

Sınav toplam 150 dakika sürecek.