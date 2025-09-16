Menü Kapat
24°
KYK yurtlarında öğrenciler ne zaman kalmaya başlayacak? 2025 yurtlar açıldı mı?

Tercih işlemleri ve akabinde yurt başvurularının ardından öğrenciler KYK yurtlarının ne zaman açılacağını ve yurtlarda ne zaman kalmaya başlayacaklarını araştırıyor.

KYK yurtlarında öğrenciler ne zaman kalmaya başlayacak? 2025 yurtlar açıldı mı?
16.09.2025
16.09.2025
saat ikonu 19:57

Önceki akademik dönemlerde kaydı olan öğrenciler ve yeni öğrenim yılında KYK yurtlarına yerleşecek öğrenciler ile aileleri, yurtların açılacağı tarihleri araştırmaya başladı.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, okulların tatilde olduğu yaz mevsiminde de gençlere hizmet sunmaya devam etmişti.

KYK yurtlarında öğrenciler ne zaman kalmaya başlayacak? 2025 yurtlar açıldı mı?

Sınav, staj, Cumhurbaşkanlığı staj projesi gibi eğitim süreçleri nedeniyle yurtta barınmak isteyen öğrenciler için yurtlar yaz süresince de açık kaldı.

Nöbetçi yurtlarda kalmak için yurt öğrencisi olma zorunluluğu bulunmuyor.

KYK yurtlarında öğrenciler ne zaman kalmaya başlayacak? 2025 yurtlar açıldı mı?

KYK YURTLARI HANGİ TARİHTE AÇILACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde KYK yurtlarında hazırlık süreci başladı.

KYK yurtlarının açılış zamanı illere göre farklılık gösteriyor.

Bu doğrultuda öğrenciler, öğrenim görecekleri şehirlerdeki Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüklerinden bilgi alarak yurtların açılış gününü öğrenebilirler.

Sıkça Sorulan Sorular

KYK yurtları her ilde aynı tarihte mi açılıyor?
Hayır, KYK yurtlarının açılış tarihleri şehirden şehire değişiyor. Öğrenciler, bağlı oldukları KYK müdürlüklerinden net tarihleri öğrenebiliyor.
