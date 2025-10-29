ALES 3 sınavı ne zaman bu ay mı? Başvuruların ardından gözler sınav takviminde

2025 yılının son ALES oturumu giderek yaklaşıyor.

Akademik kariyer yolunda önemli bir adım olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) 2025 takvimi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Kurumu (ÖSYM) tarafından açıklandı.

Yüksek lisans, doktora ve akademik kadro başvurularında belirleyici bir işlev üstlenen ALES 3 için sınav tarihleri netleşti.

ÖSYM’nin güncel sınav takvimine göre, ALES 3 başvuruları 7 Ekim tarihinde başlamış ve 14 Ekim tarihinde tamamlanmıştır.

ALES 3 SINAVI NE ZAMAN BU AY MI?

ALES 3 ise 23 Kasım Pazar günü saat 10:15’te düzenlenecek.

Sınav, Türkiye genelindeki pek çok sınav merkezinde eş zamanlı olarak uygulanacak ve toplamda 150 dakika sürecek.

Adayların sınav günü saat 10:00’a kadar sınav salonlarına giriş yapmaları gerekmekte; bu saatten sonra giriş kabul edilmeyecektir.