Aktüel
 Erdem Avsar

ALES 3 sınavı ne zaman bu ay mı? Başvuruların ardından gözler sınav takviminde

ALES 3 sınavıyla birlikte akademik kariyer hedefi kuran binlerce aday için kritik süreç yaklaşıyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar sınavın tarihi ve saatini araştırmaya başladı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2025
saat ikonu 20:48
|
GÜNCELLEME:
29.10.2025
saat ikonu 20:48

2025 yılının son ALES oturumu giderek yaklaşıyor.

Akademik kariyer yolunda önemli bir adım olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) 2025 takvimi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Kurumu () tarafından açıklandı.

, doktora ve akademik kadro başvurularında belirleyici bir işlev üstlenen ALES 3 için sınav tarihleri netleşti.

ÖSYM’nin güncel sınav takvimine göre, ALES 3 başvuruları 7 Ekim tarihinde başlamış ve 14 Ekim tarihinde tamamlanmıştır.

ALES 3 SINAVI NE ZAMAN BU AY MI?

ALES 3 ise 23 Kasım Pazar günü saat 10:15’te düzenlenecek.

Sınav, Türkiye genelindeki pek çok sınav merkezinde eş zamanlı olarak uygulanacak ve toplamda 150 dakika sürecek.

Adayların sınav günü saat 10:00’a kadar sınav salonlarına giriş yapmaları gerekmekte; bu saatten sonra giriş kabul edilmeyecektir.

Sıkça Sorulan Sorular

Adaylar sınav salonuna en geç saat kaçta girmeli?
Adayların 10:00’dan sonra sınav binasına alınmayacağı açıklandı; bu nedenle erken gitmeleri tavsiye ediliyor.
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
