Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

ALES sınavına kaç kişi katıldı? 2025 ALES 3 bugün gerçekleştiriliyor

ÖSYM tarafından bugün (23 Kasım 2025 Pazar) 2025 ALES/3 sınavı gerçekleştiriliyor. Sınava katılan adaylar tarafından ALES 3 sınavına kaç kişi katıldığı ise merak ediliyor. Ayrıca ALES 3 soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağı da gündem oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ALES sınavına kaç kişi katıldı? 2025 ALES 3 bugün gerçekleştiriliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.11.2025
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
23.11.2025
saat ikonu 11:19

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından bugün 81 ilde ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025 /3) gerçekleştiriliyor.

Saat 10.15'te başlayacak olan sınav 150 dakika sürecek ve 12.45'te sona erecek. Adaylar sınavdan 11.45 itibarıyla çıkış yapabilecekler. Son 15 dakika ise çıkışlara izin verilmeyecek.

Sınavını tamamlayan ve çıkan adaylar tarafından ise ALES sınavına kaç kişi katıldığı merak ediliyor.

ALES sınavına kaç kişi katıldı? 2025 ALES 3 bugün gerçekleştiriliyor

ALES SINAVINA KAÇ KİŞİ KATILDI?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy tarafından yapılan açıklamaya göre sınava 163 bin 999 aday başvuru yaptı.

ÖSYM Başkanı Ersoy açıklamasında "Sınava 163 bin 999 aday başvuru yaptı. ALES, adayların bireysel kariyerleri kadar ülkenin akademik ve kurumsal kapasitesini etkileyen önemli bir uygulamadır. Bu bilinçle 22 bin 197 görevlimiz sahada olacak. Ayrıca 590 engelli aday sınava katılacak. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu ve bu haktan 1238 aday yararlandı. Sınava katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim." ifadelerini kullandı.

ALES sınavına kaç kişi katıldı? 2025 ALES 3 bugün gerçekleştiriliyor

ALES 3 CEVAP ANAHTARI, SORU KİTAPÇIĞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 3 sınavının cevap anahtarı ve soru kitapçığının gün içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Genel olarak ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda soru kitapçıkları ve cevap anahtarları sınavın uygulandığı gün içerisinde yayımlanıyor.

ALES sınavına kaç kişi katıldı? 2025 ALES 3 bugün gerçekleştiriliyor

ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan sınav takvimindeki bilgilere göre ALES 3 sınav sonuçları 12 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar ÖSYM'nin resmi uygulamasından veya Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecekler.

ETİKETLER
#ösym
#akademik personel
#ales
#Sınav G Irş Yerleri
#Lisansüstü Eğitimi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.