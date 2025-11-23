ALES sınavına kaç kişi katıldı? 2025 ALES 3 bugün gerçekleştiriliyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bugün 81 ilde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025 ALES/3) gerçekleştiriliyor.

Saat 10.15'te başlayacak olan sınav 150 dakika sürecek ve 12.45'te sona erecek. Adaylar sınavdan 11.45 itibarıyla çıkış yapabilecekler. Son 15 dakika ise çıkışlara izin verilmeyecek.

Sınavını tamamlayan ve çıkan adaylar tarafından ise ALES sınavına kaç kişi katıldığı merak ediliyor.

ALES SINAVINA KAÇ KİŞİ KATILDI?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy tarafından yapılan açıklamaya göre sınava 163 bin 999 aday başvuru yaptı.

ÖSYM Başkanı Ersoy açıklamasında "Sınava 163 bin 999 aday başvuru yaptı. ALES, adayların bireysel kariyerleri kadar ülkenin akademik ve kurumsal kapasitesini etkileyen önemli bir uygulamadır. Bu bilinçle 22 bin 197 görevlimiz sahada olacak. Ayrıca 590 engelli aday sınava katılacak. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu ve bu haktan 1238 aday yararlandı. Sınava katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim." ifadelerini kullandı.

ALES 3 CEVAP ANAHTARI, SORU KİTAPÇIĞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 3 sınavının cevap anahtarı ve soru kitapçığının gün içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Genel olarak ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda soru kitapçıkları ve cevap anahtarları sınavın uygulandığı gün içerisinde yayımlanıyor.

ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan sınav takvimindeki bilgilere göre ALES 3 sınav sonuçları 12 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar ÖSYM'nin resmi uygulamasından veya Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecekler.