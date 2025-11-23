Menü Kapat
Kampanyalar başladı! Otomobil alacaklara dev fırsat: 7 milyon kiraya kadar sıfır faizli kredi

Kasım 23, 2025 11:02
1
yilbasi otomobil kampanyalari 2025

Otomobil alacaklara müjde. Yıl sonu yaklaşırken otomotiv devleri kampanyalarını açıklamaya başladı. Yeni yıla yeni arabasıyla girmek isteyenler için dev fırsatlar gündeme gelmeye başladı. Buna göre bazı marka ve modellerde 18 aya kadar uzayan vadeler bulunurken özellikle sıfır otomobillerde 7 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi imkanı akılları baştan alıyor…

2
yilbasi otomobil kampanyalari 2025

Araba almayı planlayanların beklediği yılın fırsat dönemi başladı. Şu günlerde sıfır otomobil kampanyaları art arda duyuruluyor. 2025 model stoklarını ellerinden çıkarmak isteyen bayiler kaçırılmayacak avantajları hayata geçiriyor. Bu kapsamda sıfır faizli kredi ve uzun vadelerle otomobil sahibi olmak mümkün oluyor.

3
yilbasi otomobil kampanyalari 2025

Yılsonunda kampanya düzenleyen otomobil markalarının arasında Mercedes’ten Opel’e, Ford’dan Audi’ye dünya devleri bulunuyor. İster ticari ister spor isterse günlük kullanım için olsun hemen her segmentte araç uygun kredi ve vade seçenekleri ile vatandaşın beğenisine sunuluyor.

İşte 2025 yılbaşı kampanyası ile satışa çıkan markalara dair detaylar…

4
yilbasi otomobil kampanyalari 2025

SKODA YILBAŞI KAMPANYALARI

  • Skoda Superb 1 milyon lira kredi, yüzde 0 faiz, 6 ay vade,
  • Skoda Karoq 1 milyon lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz,
  • Skoda Kadiaq 1 milyon lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faizle satılıyor.

5
yilbasi otomobil kampanyalari 2025

AUDİ YILBAŞI KAMPANYALARI

Audi A6 e-tron 2 milyon liraya kadar 6 ay vade yüzde 0,

Audi Q4 e-tron ve Q4 Sportback e-tron 1 milyon liraya kadar 6 ay vade yüzde 0 kredi fırsatıyla satışa sunuldu.

6
yilbasi otomobil kampanyalari 2025

SEAT YILBAŞI KAMPANYALARI

Seat Ibiza ve Arona, bireysel olarak 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla satılıyor.

7
yilbasi otomobil kampanyalari 2025

CUPRA YILBAŞI KAMPANYALARI

Cupra'da 12 ay vade, yüzde 0 faiz, 250 bin lira kredi imkanı sunuluyor.

8
yilbasi otomobil kampanyalari 2025

MERCEDES YILBAŞI KAMPANYALARI

Mercedes GLC, kurumsal müşterilere 1 milyon lira kredi, 18 ay vade, yüzde 0 faiz,

Mercedes C serisi 1 milyon lira kredi, 18 ay vade, yüzde 0 faiz,

Mercedes E-180 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz,

Mercedes Elektrikli EQB 1 milyon lira kredi, yüzde 0 faiz ve 6 ay vade avantajıyla satışa sunuldu.

9
yilbasi otomobil kampanyalari 2025

FORD YILBAŞI KAMPANYALARI

Ford Puma ve Puma Gen-E'de 400 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz,

Ford Explorer'da 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz,

Ford Focus'ta tüzel müşterilere 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla satış yapılıyor.

10

OPEL YLBAŞI KAMPANYALARI

  • Opel Corsa Edition AT8 ve GS donanımlarında 300 bin lira, 12 ay vade,
  • Corsa Edition MT6 donanımında 150 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz,
  • Corsa Elektrik'te 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz,
  • Frontera'da 150 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz,
  • Frontera Elektrik'te 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz,
  • Mokka'da 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz,
  • Astra'da 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz,
  • Astra Elektrik 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz,
  • Grandland'da 400 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz imkanıyla satılıyor.

11
yilbasi otomobil kampanyalari 2025

TOYOTA YILBAŞI KAMPANYALARI

Toyota Hilux 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle satılıyor.

12
yilbasi otomobil kampanyalari 2025

SUZUKİ YILBAŞI KAMPANYALARI

Suzuki S-Cross 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle satılıyor.

13

SSANGYONG YLBAŞI KAMPANYALARI

Ssangyong ticari müşterilere özel 500 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle satılıyor. 

14
yilbasi otomobil kampanyalari 2025

PEUGEUT YILBAŞI KAMPANYALARI

  • Peugeot E-208 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz,
  • Peugeot E-308 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz,
  • Peugeot 2008 Allure 150 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz,
  • Peugeot E-2008 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz,
  • Peugeot 3008 Allure 1.2 Hybird 145 hp 170 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz,
  • Peugeot 408 Allure 120 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz,
  • Peugeot 5008 GT 170 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle satılıyor.

15

NISSAN YILBAŞI KAMPANYALARI

Nissan Qashqai Skypack 4WD, N-Design, Platinum ve Platinum Premium versiyonlarında ticari müşterilere özel 600 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz,

Nissan Juke Tekna bireysel müşterilere özel 240 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, ticari müşterilere 500 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz,

Nissan X-Trail Mild Hybrid ticari müşterilere özel 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizli olarak satılıyor.

16
yilbasi otomobil kampanyalari 2025

BMW YILBAŞI KAMPANYALARI

BMW modellerinde 7 milyon liraya kadar 6 ay vadede yüzde 0 faiz imkanı.

17
yilbasi otomobil kampanyalari 2025

FIAT YILBAŞI KAMPANYALARI

Fiat 600, 200 bin lira kredi, 12 ay taksit ve yüzde 0 faiz oranıyla satılıyor.

18
yilbasi otomobil kampanyalari 2025

RENAULT YILBAŞI KAMPANYALARI

Renault Duster 200 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz,

Renault 5 E-Tech 350 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz,

Renault Megane E-Tech 350 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz,

Diğer tüm binek araçlarda 150 bin lira kredi 6 ay vade yüzde 0.99 faiz oranıyla satış yapılıyor.

19
yilbasi otomobil kampanyalari 2025

TOGG YILBAŞI KAMPANYALARI

  • Togg T10F V2 versiyonunda 800 bin lira kredi 12 ay vadede yüzde 0 faiz oranıyla aylık 66 bin 667 lira ödemeyle, 1.7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,57 faiz oranıyla aylık 71 bin 578 lira ödemeyle,
  • T10F 4More için 800 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle aylık 66 bin 667 lira ödemeyle, 1.5 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,52 oranında faizle 71 bin 564 lira ödemeyle alınabiliyor.
  • Kurumsal kullanıcılar ise 1 milyon 900 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,75 oranında faizle aylık ödeme 73 bin 644 lira ödeme yaparak T10F V2'yi satın alabiliyor.
  • Togg T10X V2 versiyonunda 800 bin lira kredi 12 ay vadede yüzde 0 faiz oranıyla aylık 66 bin 667 lira ödemeyle, 1.7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,57 faiz oranıyla aylık 71 bin 578 lira ödemeyle,
  • T10X 4More için 800 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle aylık 66 bin 667 lira ödemeyle, 1.5 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,52 oranında faizle 71 bin 564 lira ödemeyle alınabiliyor.
  • Kurumsal kullanıcılar ise 1 milyon 900 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,75 oranında faizle aylık ödeme 73 bin 644 lira ödeme yaparak T10X V2'yi satın alabiliyor.

20
yilbasi otomobil kampanyalari 2025

CITROEN YILBAŞI KAMPANYALARI

  • Citroën Ami modelinde 270 bin lira kredi için 12 ay vade, yüzde 0 faiz ya da nakit indirimi kampanyası,
  • Yeni Citroën ë-C3 modelinde 150 bin lira kredi için 12 ay vade, yüzde 0 faiz kampanyası,
  • Citroën C4, Elektrikli ë-C4, ve Citroën C4 X modellerinde 150 bin lira kredi için 12 ay vade, yüzde 0 faiz ya da nakit indirimi kampanyası,
  • Yeni Citroën C3 Aircross ve Yeni Citroën ë-C3 Aircross modellerinde 300 bin lira kredi için 12 ay vade, yüzde 0 faiz kampanyası,
  • Citroën Berlingo modelinde 600 bin lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz kampanyası,
  • Citroën Berlingo Van modelinde 500 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz kampanyası,
  • Citroën Jumpy Van modelinde 750 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz kampanyası,
  • Citroën Jumpy Spacetourer modelinde 600 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz kampanyası,
  • Citroën Jumper modelinde 750 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz kampanyası sunuluyor.

21
yilbasi otomobil kampanyalari 2025

HYUNDAI YILBAŞI KAMPANYALARI

Hyundai Bayon 150 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla satılıyor.

22
yilbasi otomobil kampanyalari 2025

CHERY YILBAŞI KAMPANYALARI

Chery Tiggo 7 ve Tiggo 8 Pro Max modellerinde ticari müşterilere 400 bin liraya kadar yüzde 0.99 faizli 6 ay vadeli kredi veriliyor.

23
yilbasi otomobil kampanyalari 2025

KIA YILBAŞI KAMPANYALARI

KIA Sportage tüzel müşterilere 300 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0.99 faiz,

KIA Stonic 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz,

KIA EV9 tüzel müşterilere 600 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla satılıyor.

24
yilbasi otomobil kampanyalari 2025

BYD YILBAŞI KAMPANYALARI

BYD Dolphin'de 300 bin lira kredi, yüzde 0 faiz oranıyla 12 ay vadeli olarak veriliyor.

25
yilbasi otomobil kampanyalari 2025

DACIA YILBAŞI KAMPANYALARI

Dacia Sandero Stepway ve Jogger 150 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0,99 faiz oranıyla satılıyor.

