Kampanyalar başladı! Otomobil alacaklara dev fırsat: 7 milyon kiraya kadar sıfır faizli kredi

Otomobil alacaklara müjde. Yıl sonu yaklaşırken otomotiv devleri kampanyalarını açıklamaya başladı. Yeni yıla yeni arabasıyla girmek isteyenler için dev fırsatlar gündeme gelmeye başladı. Buna göre bazı marka ve modellerde 18 aya kadar uzayan vadeler bulunurken özellikle sıfır otomobillerde 7 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi imkanı akılları baştan alıyor…