Kampanyalar başladı! Otomobil alacaklara dev fırsat: 7 milyon kiraya kadar sıfır faizli kredi

Otomobil alacaklara müjde. Yıl sonu yaklaşırken otomotiv devleri kampanyalarını açıklamaya başladı. Yeni yıla yeni arabasıyla girmek isteyenler için dev fırsatlar gündeme gelmeye başladı. Buna göre bazı marka ve modellerde 18 aya kadar uzayan vadeler bulunurken özellikle sıfır otomobillerde 7 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi imkanı akılları baştan alıyor…
Araba almayı planlayanların beklediği yılın fırsat dönemi başladı. Şu günlerde sıfır otomobil kampanyaları art arda duyuruluyor. 2025 model stoklarını ellerinden çıkarmak isteyen bayiler kaçırılmayacak avantajları hayata geçiriyor. Bu kapsamda sıfır faizli kredi ve uzun vadelerle otomobil sahibi olmak mümkün oluyor.
Yılsonunda kampanya düzenleyen otomobil markalarının arasında Mercedes’ten Opel’e, Ford’dan Audi’ye dünya devleri bulunuyor. İster ticari ister spor isterse günlük kullanım için olsun hemen her segmentte araç uygun kredi ve vade seçenekleri ile vatandaşın beğenisine sunuluyor.
İşte 2025 yılbaşı kampanyası ile satışa çıkan markalara dair detaylar…
SKODA YILBAŞI KAMPANYALARI
Audi A6 e-tron 2 milyon liraya kadar 6 ay vade yüzde 0,
Audi Q4 e-tron ve Q4 Sportback e-tron 1 milyon liraya kadar 6 ay vade yüzde 0 kredi fırsatıyla satışa sunuldu.
Seat Ibiza ve Arona, bireysel olarak 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla satılıyor.
Cupra'da 12 ay vade, yüzde 0 faiz, 250 bin lira kredi imkanı sunuluyor.
Mercedes GLC, kurumsal müşterilere 1 milyon lira kredi, 18 ay vade, yüzde 0 faiz,
Mercedes C serisi 1 milyon lira kredi, 18 ay vade, yüzde 0 faiz,
Mercedes E-180 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz,
Mercedes Elektrikli EQB 1 milyon lira kredi, yüzde 0 faiz ve 6 ay vade avantajıyla satışa sunuldu.
Ford Puma ve Puma Gen-E'de 400 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz,
Ford Explorer'da 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz,
Ford Focus'ta tüzel müşterilere 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla satış yapılıyor.
Toyota Hilux 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle satılıyor.
Suzuki S-Cross 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle satılıyor.
Ssangyong ticari müşterilere özel 500 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle satılıyor.
Nissan Qashqai Skypack 4WD, N-Design, Platinum ve Platinum Premium versiyonlarında ticari müşterilere özel 600 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz,
Nissan Juke Tekna bireysel müşterilere özel 240 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, ticari müşterilere 500 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz,
Nissan X-Trail Mild Hybrid ticari müşterilere özel 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizli olarak satılıyor.
BMW modellerinde 7 milyon liraya kadar 6 ay vadede yüzde 0 faiz imkanı.
Fiat 600, 200 bin lira kredi, 12 ay taksit ve yüzde 0 faiz oranıyla satılıyor.
Renault Duster 200 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz,
Renault 5 E-Tech 350 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz,
Renault Megane E-Tech 350 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz,
Diğer tüm binek araçlarda 150 bin lira kredi 6 ay vade yüzde 0.99 faiz oranıyla satış yapılıyor.
Hyundai Bayon 150 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla satılıyor.
Chery Tiggo 7 ve Tiggo 8 Pro Max modellerinde ticari müşterilere 400 bin liraya kadar yüzde 0.99 faizli 6 ay vadeli kredi veriliyor.
KIA Sportage tüzel müşterilere 300 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0.99 faiz,
KIA Stonic 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz,
KIA EV9 tüzel müşterilere 600 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla satılıyor.
BYD Dolphin'de 300 bin lira kredi, yüzde 0 faiz oranıyla 12 ay vadeli olarak veriliyor.
Dacia Sandero Stepway ve Jogger 150 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0,99 faiz oranıyla satılıyor.