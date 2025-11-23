Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Ayakkabınızı çıkartırken artık iki kere düşünmeyeceksiniz! Uzmanlar açıkladı: Bu doğal yöntemlerle ayak kokusuna sonsuza kadar elveda deyin

Kasım 23, 2025 11:00
1
Ayakkabınızı çıkartırken artık iki kere düşünmeyeceksiniz! Uzmanlar açıkladı: Bu doğal yöntemlerle ayak kokusuna sonsuza kadar elveda deyin

Misafirlikte, spor salonunda veya yoğun bir günün ardından eve döndüğünüzde ayakkabılarınızı çıkarmak sizin için bir kabusa dönüşüyorsa, yalnız değilsiniz. Tıbbi adıyla bromodoz olarak bilinen ayak kokusu, sosyal hayatı etkileyen en yaygın ve utanç verici problemlerden biridir. Ancak uzmanlar, pahalı kozmetik ürünlere veya kimyasal spreylere gerek kalmadan, mutfağınızdaki sirke, siyah çay ve karbonat gibi basit malzemelerle bu sorunun kökünü kurutabileceğinizi belirtiyor. İşte bakterileri yok eden, gözenekleri sıkılaştıran ve ayaklarınızı ferahlatan o mucizevi doğal formüller.

2
Ayak kokusu

Ayak kokusu, genellikle hijyen eksikliğiyle ilişkilendirilse de aslında bu durumun altında yatan biyolojik mekanizma çok daha karmaşıktır. Ayaklarımızda, vücudumuzun diğer bölgelerine oranla çok daha fazla ter bezi bulunur ve bu bezler gün boyu sürekli olarak ter salgılar. Ancak kokuyu yaratan şey terin kendisi değil, bu nemli ve karanlık ortamda hızla çoğalan bakterilerdir. Ayakkabıların içinde hapsolan nem, bakterilerin beslenmesi ve çoğalması için mükemmel bir zemin hazırlar. Bu bakteriler, terdeki bileşenleri parçalayarak kötü kokulu asitler üretir. Dermatologlar, bu döngüyü kırmanın yolunun sadece ayakları yıkamaktan değil, bakteri florasını dengelemekten ve terlemeyi kontrol altına almaktan geçtiğini vurguluyor. Neyse ki doğa, bu bakterilerle savaşmak için bize laboratuvar üretimi ilaçlar kadar etkili çözümler sunuyor.

3
KOKUNUN ASIL SUÇLUSU TER DEĞİL BAKTERİLERDİR

KOKUNUN ASIL SUÇLUSU TER DEĞİL BAKTERİLERDİR

Ayak kokusunun temel nedeni, cildimizde doğal olarak bulunan bakterilerin, ter ve ölü deri hücreleriyle beslenerek izovalerik asit gibi kötü kokulu bileşikler üretmesidir. Özellikle gün boyu kapalı ayakkabılar içinde kalan ayaklar, havalanmadığı için nemli kalır ve bu durum bakteri popülasyonunun patlamasına neden olur. Hormonal değişimler, stres, yanlış ayakkabı seçimi ve hiperhidroz (aşırı terleme) gibi durumlar da kokuyu şiddetlendiren faktörler arasındadır. Uzmanlar, kokuyu önlemenin en etkili yolunun, ayak derisindeki pH dengesini değiştirerek bakterilerin yaşayamayacağı bir ortam yaratmak olduğunu belirtiyor.

4
SİRKENİN ASİDİK GÜCÜYLE BAKTERİLERE SAVAŞ AÇIN

SİRKENİN ASİDİK GÜCÜYLE BAKTERİLERE SAVAŞ AÇIN

Evde uygulayabileceğiniz en etkili yöntemlerden biri, asidik yapısıyla bilinen elma sirkesi veya beyaz sirke kullanmaktır. Sirke, güçlü antimikrobiyal özellikleri sayesinde kokuya neden olan bakterileri ve mantarları öldürmede son derece etkilidir. Bu yöntemi uygulamak için geniş bir leğene bir ölçü sirke ve iki ölçü ılık su ekleyerek bir karışım hazırlamanız gerekir. Ayaklarınızı bu karışımın içinde her akşam 15 ila 20 dakika bekletmek, bakterilerin yok olmasını sağlar ve cildin pH seviyesini düzenler. Ancak cildinizde açık yara, kesik veya tahriş varsa sirke kullanmaktan kaçınmanız önerilir, çünkü asit yanma hissine neden olabilir.

5
SİYAH ÇAYIN GÖZENEKLERİ SIKIŞTIRAN ETKİSİ

SİYAH ÇAYIN GÖZENEKLERİ SIKIŞTIRAN ETKİSİ

Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan siyah çay, içerdiği tannik asit sayesinde ayak kokusuyla mücadelede şaşırtıcı bir müttefiktir. Tannik asit, doğal bir sıkılaştırıcı (astringent) görevi görerek ter bezlerini daraltır ve terleme miktarını azaltır. Aynı zamanda bakterileri öldürücü etkisi de vardır. Bu kürü hazırlamak için iki veya üç poşet siyah çayı yarım litre suda 15 dakika kadar kaynatın ve ardından karışımı ılık suyla dolu bir leğene dökün. Ayaklarınızı bu suda 20 dakika bekletmek, düzenli uygulandığında terlemeyi önemli ölçüde azaltarak kokunun oluşumunu engeller. Bu yöntem, özellikle aşırı terleme sorunu yaşayanlar için en çok önerilen doğal çözümlerden biridir.

6
KARBONATIN KOKUYU NÖTRALİZE EDEN MUCİZESİ

KARBONATIN KOKUYU NÖTRALİZE EDEN MUCİZESİ

Mutfaktaki en çok yönlü malzemelerden biri olan sodyum bikarbonat, yani karbonat, koku giderici özelliğiyle bilinir. Karbonat, alkali yapısı sayesinde terin asidik yapısını nötralize eder ve bakterilerin üremesini zorlaştırır. Uygulama için bir leğen ılık suya iki yemek kaşığı karbonat ekleyip ayaklarınızı bu suda bekletebilirsiniz. Alternatif olarak, her gün ayakkabılarınızı giymeden önce veya çıkardıktan sonra içlerine bir miktar karbonat serpmek, ayakkabının içindeki nemi emerek kokunun yerleşmesini engeller. Karbonat, hem ayaklarınızdaki hem de ayakkabılarınızdaki kötü kokuyu hapsederek ferahlık sağlar.

7
EPSOM TUZU İLE NEMİ DENGELEYİN VE RAHATLAYIN

EPSOM TUZU İLE NEMİ DENGELEYİN VE RAHATLAYIN

Epsom tuzu (magnezyum sülfat), cildin nem dengesini sağlamada ve toksinleri atmada oldukça etkilidir. Epsom tuzu ile hazırlanan bir ayak banyosu, cildin gözeneklerindeki nemi dışarı çekerek bakterilerin yaşam alanını kurutur. Ayrıca magnezyum içeriği sayesinde günün yorgunluğunu alır ve kasları gevşetir. Ilık su dolu bir kaba yarım bardak Epsom tuzu ekleyip ayaklarınızı 10-15 dakika bekletmek, hem kokuyu giderir hem de ayak sağlığınızı destekler. Bu karışıma birkaç damla lavanta veya çay ağacı yağı eklemek, antibakteriyel etkiyi artırırken hoş bir koku da sağlar.

8
AYAKKABI VE ÇORAP SEÇİMİNDE HAYATİ KURALLAR

AYAKKABI VE ÇORAP SEÇİMİNDE HAYATİ KURALLAR

Doğal yöntemlerin kalıcı olması için günlük alışkanlıklarınızı da gözden geçirmeniz gerekir. Sentetik ve naylon çoraplar, teri emmediği için ayakların ıslak kalmasına ve kokunun artmasına neden olur; bu nedenle pamuklu veya yünlü, nefes alabilen çoraplar tercih edilmelidir. Ayrıca aynı ayakkabıyı üst üste iki gün giymemek, ayakkabının kurumasına izin vermek açısından kritiktir. Ayakkabılarınızı havadar bir yerde, mümkünse güneş ışığında bekletmek, içindeki bakterilerin ölmesine yardımcı olur. Uzmanlar, düzenli ayak bakımı, doğru çorap seçimi ve doğal kürlerin kombinasyonuyla en inatçı ayak kokularının bile tarihe karışabileceğini vurguluyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.