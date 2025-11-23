Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
Editor
 Berkay Alptekin

Dünya devi Kenan Yıldız'ı radarına aldı! Bonservisi dudak uçuklattı

İngiliz devlerinin yakından takip ettiği Kenan Yıldız şimdi de Arsenal'ın radarında. Arsenal, Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız'ı transfer etmek için ünlü menajer Jorge Mendes ile görüştü. Juventus, Yıldız'ı satmaya sıcak bakmasa da, Arsenal transferde ısrarcı olabilir.

Dünya devi Kenan Yıldız'ı radarına aldı! Bonservisi dudak uçuklattı
İtalyan devi 'un formasını terleten milli futbolcu için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Juventus'ta gösterdiği performansla adından söz ettiren 20 yaşındaki golcü, İngiliz ekiplerinin radarındaydı.

İngiltere merkezli Caught Offside'ın haberine göre, daha önce ve 'nin de ilgilendiği bildirilen Kenan Yıldız için şimdi de düğmeye bastı.

Dünya devi Kenan Yıldız'ı radarına aldı! Bonservisi dudak uçuklattı

JUVENTUS TRANSFERE SATMAYA BAKMIYOR

Arsenal yetkililerinin, birçok büyük futbolcunun temsilciliğini yapan ünlü menajer Jorge Mendes ile Torino'da görüştüğü ileri sürüldü.

Arsenal'in, Kenan Yıldız transferinde avantajlı konuma geçmek için Mendes ile iyi ilişkiler kurmaya çalıştığı ifade ediliyor.

Buna karşın Juventus'un Kenan'ın takımın kilit oyuncularından birisi olması nedeniyle satmaya sıcak bakmadığı aktarıldı.

Dünya devi Kenan Yıldız'ı radarına aldı! Bonservisi dudak uçuklattı

BONSERVİSİ DUDAK UÇUKLATTI

Yapılan haberde, yıldız oyuncunun bonservis bedelinin şimdiden 90 milyon ile 100 milyon Euro arasında seyredeceği konuşuluyor.

Kenan Yıldız'ın, Mikel Arteta'nın takımına yeni bir soluk getireceği ve 'de parlayacak bir yetenek olabileceği kaydedildi.

Yaz döneminde de büyük harcamalar yapan Kuzey Londra ekibi, ocak ayı ve gelecek yaz için de benzer tutumu sergileyerek transferde ısrarcı olabilir.

Dünya devi Kenan Yıldız'ı radarına aldı! Bonservisi dudak uçuklattı

KENAN'DAN 7 GOLLÜK KATKI

Juventus ile 2029 yılına kadar kontratı olan milli yıldız, bu sezon 14 maçta 3 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Kenan Yıldız, A Milli Futbol Takımı ile de 26 karşılaşmada 5 kez gol sevinci yaşadı.

