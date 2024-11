ALES sınavında kalem silgi veriliyor mu? Binlerce kişi yarın sınava girecek

16 Kasım 2024 15:36 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 15:37

2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yarın gerçekleşecek. Binlerce kişinin katılacağı sınava kısa süre kala kalem ve silgi verilip verilmediği adayların gündemine yerleşti.

ALES​ 3 sınavı 17 Kasım Pazar sabahı uygulanacak. ÖSYM sitesi üzerinden alınan başvuruların ardından sınav​ yarın gerçekleşecek.

Binlerce öğrenci ise kalem ve silgi verilecek mi araştırmaya başladı.

ALES 2 KALEM SİLGİ VERİLİYOR MU?

17 Kasım günü gerçekleşecek olan sınavda adaylara kalem ve silgi veriliyor bu nedenle yanlarında kalem getirmelerine gerek kalmayacak.

Her yıl uygulanan sınavda adaylara ÖSYM tarafından kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete temin ediliyor. Öğrenciler, şeffaf pet şişe ile su getirebiliyor.

ALES 3 SINAVINA HANGİ EŞYALAR YASAK?

Sınava giren adaylar çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla sınava giriş yapamıyor.

ALES 2025 SINAVI NE ZAMAN?

Bu yıl yayımlanan ÖSYM sınav takvimine göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) 13 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 2 Mayıs'ta açıklanacak. 6 Temmuz'da gerçekleştirilecek 2025-ALES/2'nin sonuçları, 25 Temmuz'da; 23 Kasım'da düzenlenecek 2025-ALES/3'ün sonuçları da 12 Aralık'ta ilan edilecek.

YARIN SINAV MI VAR, NE SINAVI?

17 Kasım Pazar günü uygulanacak sınavlar arasında ALES 3 yer alıyor. Adaylar 10.15'te sınava başlayacak.