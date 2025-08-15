Menü Kapat
Ali Boğa kimdir neden öldü? AK Parti eki milletvekili trafik kazasında can verdi

AK Parti'nin 24’üncü dönem Muğla Milletvekili Ali Boğa, memleketi Fethiye'de yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Ali Boğa kimdir neden öldü? AK Parti eki milletvekili trafik kazasında can verdi
'nın ilçesinde, 24'üncü dönem Muğla Ali Boğa'nın hayatını kaybettiği bir meydana geldi.

Ali Boğa kimdir neden öldü? AK Parti eki milletvekili trafik kazasında can verdi

ALİ BOĞA NEDEN ÖLDÜ?

Kaza, Fethiye-Antalya karayolu Karaçulha mevkisinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre Ali Boğa, ekmek almak amacıyla yolun karşısına geçmeye çalışırken V.K. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ali Boğa’nın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü V.K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Ali Boğa kimdir neden öldü? AK Parti eki milletvekili trafik kazasında can verdi

ALİ BOĞA KİMDİR?

1949 yılında Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Karaçulha'da doğan Ali Boğa, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

Devlet hizmetine ilk adımını 1977 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü'nde uzman yardımcısı olarak attı.

Kariyeri boyunca çeşitli kademelerde yöneticilik yapan Boğa, 2003 ile 2009 yılları arasında Dış Ticaret Müsteşarlığı'na bağlı İhracat Genel Müdürlüğü görevini yürüttü.

Ali Boğa, 2011 genel seçimlerinde AK Parti listesinden Muğla Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi.

2015 yılına kadar 24'üncü dönem milletvekili olarak görev yapan Boğa, görev süresi boyunca bölgesiyle ilgili çalışmalara odaklandı.

Siyasi kariyerinden önce uzun yıllar kamu bürokrasisinde önemli görevler üstlendi.

2009-2011 yılları arasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüten Boğa, bu göreviyle tanınan tecrübeli bir bürokrattı.

Sıkça Sorulan Sorular

Ali Boğa'nın ölüm nedeni nedir?
Ali Boğa, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
