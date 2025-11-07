Ali Ercan kimdir? Borsacı hakkında gözaltı kararı verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası üzerinden “tefecilik” suçu işlendiği iddiasıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında banka yetkilisi Ali Ercan ile birlikte üç isim gözaltına alındı.

ALİ ERCAN KİMDİR?

Ali Ercan, 6 Şubat 1986 tarihinde Konya’da doğdu. Aslen Konyalı olan Ali Ercan, eğitim hayatına Ankara’da TED Koleji’nde başladı. Lisans eğitimini ise İngiltere’deki University of Leicester’da İşletme Bölümü’nde tamamladı. Eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönerek iş dünyasında farklı sektörlerde faaliyet gösterdi.

Seramik ve granit üretimi alanında aktif olarak yer alan Ali Ercan, QUA Granite şirketinde yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyor. Ayrıca finans ve turizm sektörlerinde de yatırımları bulunan Ercan, iş dünyasında farklı alanlarda faaliyet gösteren bir isim olarak biliniyor.

ALİ ERCAN GÖZALTINA MI ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ali Ercan’ın gözaltına alındığı öğrenildi. Q Yatırım Bankası yetkilisi olarak adı geçen Ercan’ın yanı sıra, Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu da soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer isimler arasında yer aldı.

Soruşturma kapsamında yapılan arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Yetkililer, soruşturmanın bankacılık faaliyetleri dışındaki işlemlerin tespitine yönelik olarak çok yönlü şekilde devam ettiğini bildirdi.

ALİ ERCAN TUTUKLANDI MI, NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ali Ercan’ın gözaltına alınmasının nedeni, Q Yatırım Bankası üzerinden yürütüldüğü iddia edilen “tefecilik” suçuna ilişkin yapılan soruşturma olarak açıklandı. Soruşturma kapsamında, bankanın TCMB tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulayarak, mali sıkıntı içindeki şirketlere kredi adı altında borç para verdiği tespit edildi.

Elde edilen gelirlerin aklandığı iddialarının da bulunduğu soruşturmada, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda belirtilen yetkiler dışında işlem yapıldığına dair bulgulara ulaşıldı. Gözaltına alınan Ali Ercan ve diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.