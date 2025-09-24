Menü Kapat
22°
Editor
Editor
 Erdem Avsar

Aliexpress Türkiye’de kapatılacak mı?

Türkiye'de hızla yaygınlık kazanan yabancı alışveriş platformları AliExpress’e Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim yasağı getirilebileceği ifade edildi.

Aliexpress Türkiye'de kapatılacak mı?
Çin menşeli AliExpress benzeri sitelerin henüz resmî bir temsilcilik kurmamaları sebebiyle ’de kapatılacağı iddiaları gündeme taşındı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yurt dışı merkezli şirketleri hakkında ikazlarda bulundu.

Aliexpress Türkiye’de kapatılacak mı?

ALİEXPRESS KAPATILACAK MI?

AliExpress'in Türkiye'de temsilcilik açmamaları tartışma konusu olmaya sürüyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ürün güvenliği bakımından yeni düzenlemelerin yürürlüğe girdiğini belirterek, "Uygunsuzluğun devam etmesi durumunda aracılığıyla URL engelleme yoluna gidilecektir" dedi.

Bakan Bolat, mevzuata aykırı ürünlerin 24 saat içinde kaldırılmasını istediklerini dile getirdi.

Aliexpress Türkiye’de kapatılacak mı?

Bolat, bu kuralın ihlali halinde BTK'nın erişim yasağı uygulayabileceğini açıkladı. Bu durum, AliExpress'in Türkiye’deki operasyonlarını doğrudan etkileyebilir.

Bu çerçevede platformlar temsilcilik kurmazsa genel erişim sınırlamaları söz konusu olabilir.

Hukuki düzenlemeler gereğince, Türkiye'de faaliyet sürdüren yabancı merkezli e-ticaret sitelerinin, vergi yükümlülüğü oluşturmak ve Türk makamları nezdinde resmî muhatap kabul edilecek bir temsilci bulundurma zorunluluğu mevcut.

Sıkça Sorulan Sorular

BTK erişim engeli ne zaman devreye girebilir?
Bakan Ömer Bolat’ın açıklamasına göre uygunsuzluk devam ederse 24 saat içinde ürün kaldırma zorunluluğu var, ihlaller sürerse BTK erişim yasağı getirebilir.
#Türkiye
#btk
#e-ticaret
#Aliexpress
#Erişim Yasağı
#Temsilcilik
#Aktüel
