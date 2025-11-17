Alperen Şengün neden milli takımda yok? A Milli Basketbol Takımı Dünya Kupası Elemeleri aday kadrosu açıklandı

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında A Milli Basketbol Takımımız, 27 Kasım Perşembe günü Bosna Hersek ile, 30 Kasım Pazar günü ise İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından A Milli Basketbol Takımı'nın Bosna Hersek ve İsviçre maçlarının aday kadroları duyuruldu. Aday kadroda milli basketbolcu Alperen Şengün ise yer almadı. Vatandaşlar tarafından Alperen Şengün neden milli takımda yok sorusunun cevabı araştırılıyor.

ALPEREN ŞENGÜN NEDEN MİLLİ TAKIMDA YOK?

Housten Rockets'te forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA'de maçlar devam ettiği için A Milli Basketbol Takımı'nın 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri aday kadrosunda yer almadı.

FIBA milli takım pencereleri, NBA sezonu devam ederken düzenleniyor. Bu kapsamda NBA'de oynayan basketbolcular, kulüplerinin aldığı karar doğrultusunda FIBA pencerelerine katılmıyor.

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI DÜNYA KUPASI ELEMELERİ ADAY KADROSU

A Milli Basketbol Takımımızın, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynayacağı Bosna Hersek ve İsviçre maçlarının aday kadrosu şöyle:

"Berk İbrahim Uğurlu, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Haltalı, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Muhsin Yaşar, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Tarık Biberoviç, Yiğit Arslan, Yiğit Onan ve Yiğitcan Saybir"