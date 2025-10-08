Ankara Etimesgut, Sincan, Gölbaşı su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? ASKİ detayları duyurdu

ASKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Ankara'nın su ihtiyacını karşılaşayan Kesipköprü Hattı'nda meydana gelen arıza giderildi. Yeni hat imalatının tamamlanmış olduğu belirtildi.

Ankara geneli hatların dolması için ise belirli bir zamana ihtiyaç olduğu duyuruldu. Bu kapsamda 8 Ekim 2025 Çarşamba günü bazı ilçelerde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yşaanıyor. Vatandaşlar tarafından Ankara Etimesgut, Sincan ve Gölbaşı su kesintisinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor.

ANKARA ETİMESGUT SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK 8 EKİM?

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İlçeye bağlı olan Bağlıca Mahallesi, Yeni Bağlıca Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Yukarı Yurtçu Mahallesi, Aşağı Yurtçu Mahallesi, Turkuaz Mahallesi, Orhun Mahallesi ve Şehit Ali Mahallesi, Alsancak Mahallesi Bir Kısmı, Süvari Mahallesi Bir Kısmı, 30 Ağustos Mahallesi bir kısmı kesintinden etkilendi.

Arızanın kısa gderilmesi ve kesintinin saat 12.00 sıralarında sona ermesi bekleniyor.

ANKARA SİNCAN SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK 8 EKİM?

Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşanan su kesintisi ise Adalet, Ahievran, Akçaören, Akşemsettin, Alagöz, Alcı, Alcı OSB, Anayurt, Andiçen, Atatürk, Bey Obası, Cumhuriyet, çeçektepe, Çoğlu, Öokören, Erkeksu, Ertuğrulgazi, Esenler, Fatih, Fevziçakmak, Gazi, Gazi Osman Paşa, Girmeç, Gökçek, Hisalıkaya, Hürriyet, İlyakut, İncirlik, İstasyon, İstiklal, KEsiktaş, Malazgirt, Malıköy, Malıköy ANadolu OSB, Malıköy Başkant OSB, Mareşal Çakmak, Menderes, Mevlana, Mustafa Kemal, Mülk, Osmaniye, Osmanlı, Pınarbaşı, Plevne, Polatlar, Saraycık, Selçuklu, Tandoğan, Tatlar, Törekent, Türkobası, Ulubatlı, Yenicimşit, Yenihisar, Yenikayı, Yenipeçenek, Yunusemre ve 29 Ekim mahallelerini etkiledi.

8 Ekim 2025 sabah saatlerinde başlayan su kesintisinin 9 Ekim 2025 Perşembe günü saat 12.00'de sona ermesi bekleniyor.

ANKARA GÖLBAŞI SULAR NE ZAMAN GELECEK 8 EKİM?

ASKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ise üst kotlarda su kesintisi yaşanıyor. 6 Ekim tarihinden beri yaşanan su kesintisinin bugün saat 12.00'de sona ereceği duyuruldu.

İlçeye bağlı kesintinen etkilenen mahalleler ise şöyle:

"Ahiboz, Ballıkpınar, Eymir, Gazi Osman Paşa, Gökçehöyük, Hacı Hasan, Hacılar, Hacı Muratlı, Hallaçlı, İkizce, İnçek, Karagedik Aydın, Karagedik Ercan, Karaoğlan, Karşıyaka, Kırıklı, Kızılcaşar, Koparan, Oğulbey, Oyaca Yeşilçam, Oyaca Akarsu, Örencik, Taşpınar, Tepeyurt, Topaklı, Yağlıpınar, Yavrucuk, Yaylabağ, Yurtbey Mahalleleri ve Bahçeli Evler Mahallesinin bir kısmı."