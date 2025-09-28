Menü Kapat
TGRT Haber
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Ankara Mamak, Altındağ su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 28 Eylül ASKİ su kesintisi listesi

28 Eylül 2025 Pazar günü Ankara'nın Mamak, Altındağ ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar tarafından Mamak, Altındağ su kesintisinin ne zaman, saat kaçta biteceği merak ediliyor. Konuyla ilgili ASKİ açıklama yaptı.

Ankara Mamak, Altındağ su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 28 Eylül ASKİ su kesintisi listesi
Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından yapılan duyuruya göre 28 Eylül 2025 Pazar günü , , , ilçelerinde yaşanıyor.

Yaşanan su kesintisinden dolayı vatandaşlar Ankara Mamak, Altındağ su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceğini merak ediyor.

Ankara Mamak, Altındağ su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 28 Eylül ASKİ su kesintisi listesi

ANKARA MAMAK SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK 28 EYLÜL?

Ankara'nın Mamak ilçesinde sabah saat 09.30'dan itibaren planlı kesinti yaşanıyor. Yaşanan kesinti nedeniyle Başak Mahallesi, Ekin Mahallesi, Bostancık Mahallesi, Altınağaç Mahallesi, Karaağaç Mahallesi, Harman Mahallesi ve Hüseyingazi Mahallesi'ne su verilemiyor.

ASKİ tarafından kesintiyle ilgili yapılan açıklama ise şöyle:

"Sayın abonelerimiz, Enerji-sa tarafından yapılacak olan trafo bakım onarım çalışması sebebiyle P-11 içme suyu terfi istasyonumuza enerji verilemeyecek olup bu nedenle geniş çaplı su kesintisi yaşanacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler anlayışınız için teşekkür ederiz."

Ankara Mamak, Altındağ su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 28 Eylül ASKİ su kesintisi listesi

ANKARA ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK 28 EYLÜL?

Ankara'nın Altındağ ilçesinde de Mamak ilçesinde olduğu gibi yapılan trafo bakım onarım çalışması nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.

Aydıncık, Tatlar, Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar, Feridun Çelik, Solfasol mahallelerine çalışmalar nedeniyle su verilemiyor. Su kesintisinin Altındağ ilçesinde de saat 23.00'de sona ermesi bekleniyor.

Ankara Mamak, Altındağ su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 28 Eylül ASKİ su kesintisi listesi

ANKARA SU KESİNTİSİ 28 EYLÜL

ASKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Beypazarı ilçesine bağlı olan Kurtuluş Mahallesi, Milli Egemenlik Sokak ve civarında su kesintisi meydana geldi. Arıza nedeniyle yaşanan su kesintisinin saat 19.00'da sona ermesi bekleniyor.

Polatlı ilçesinde ise Şentepe Mahallesi Atasoy Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında hasar meydana geldi. Mahallede yaşanan su kesintisinin saat 19.00'da sona ermesi bekleniyor.

