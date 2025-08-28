Ankara savaş uçakları son dakika neden uçuyor? Ankara Valiliği açıklama yapmıştı

Bugün saat 14.00-15.00 sıralarında Ankara'nın birçok bölgesinden jet savaş uçakları sesi duyulmaya başlandı. Vatandaşlar tarafından Ankara savaş uçakları son dakika neden uçtuğu araştırılmaya başlandı.

ANKARA SAVAŞ UÇAKLARI SON DAKİKA NEDEN UÇUYOR?

Ankara'da savaş uçakları 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinliklerinin keşif ve provaları kapsamında bugün (28 Ağustos 2025 Perşembe) uçuş gerçekleştiriyor.

Ankara Valiliği 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü yaptığı yazılı açıklamada uçuş sırasında oluşabilecek yüksek ses düzeyi dolasıyla vatandaşların tedirginlik yaşamaması için uyarmıştı.

Valilik tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Ankara’da aşağıdaki programa göre SOLOTÜRK keşif, prova ve gösteri uçuşları yapılacaktır.

Değerli Ankaralıların şehir merkezi üzerinde gerçekleştirilecek olan planlı keşif, prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek ses düzeyi dolayısıyla tedirginlik yaşamamaları için uçuş programı gün ve saatleri kamuoyunun bilgisine sunulur."

SOLOTÜRK tarafından Anıtkabir ve çevresinde gerçekleştirilecek olan uçuşların tarihleri ve saatleri şöyle:

28 Ağustos 2025

14.00-15.00 | Çevre Tanıma Uçuşu

18.30-19.30 | Prova Uçuşu

30 Ağustos 2025