TGRT Haber
27°
 | Hüseyin Bahcivan

Ankara savaş uçakları son dakika neden uçuyor? Ankara Valiliği açıklama yapmıştı

28 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 14.00 - 15.00 sıralarında Ankara'da yaşayan vatandaşlar tarafından jet savaş uçakları sesi duyulmaya başlandı. Büyük bir patlama sesi duyan vatandaşlar Ankara'da savaş uçakları son dakika neden uçtuğunu merak ediyor. Ankara Valiliği geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili vatandaşlara duyuru yapmıştı.

Ankara savaş uçakları son dakika neden uçuyor? Ankara Valiliği açıklama yapmıştı
Bugün saat 14.00-15.00 sıralarında 'nın birçok bölgesinden jet sesi duyulmaya başlandı. Vatandaşlar tarafından Ankara savaş uçakları son dakika neden uçtuğu araştırılmaya başlandı.

ANKARA SAVAŞ UÇAKLARI SON DAKİKA NEDEN UÇUYOR?

ANKARA SAVAŞ UÇAKLARI SON DAKİKA NEDEN UÇUYOR?

Ankara'da savaş uçakları kutlama etkinliklerinin ve provaları kapsamında bugün (28 Ağustos 2025 Perşembe) gerçekleştiriyor.

Ankara Valiliği 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü yaptığı yazılı açıklamada uçuş sırasında oluşabilecek yüksek ses düzeyi dolasıyla vatandaşların tedirginlik yaşamaması için uyarmıştı.

Ankara savaş uçakları son dakika neden uçuyor? Ankara Valiliği açıklama yapmıştı

Valilik tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Ankara’da aşağıdaki programa göre keşif, prova ve gösteri uçuşları yapılacaktır.

Değerli Ankaralıların şehir merkezi üzerinde gerçekleştirilecek olan planlı keşif, prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek ses düzeyi dolayısıyla tedirginlik yaşamamaları için uçuş programı gün ve saatleri kamuoyunun bilgisine sunulur."

SOLOTÜRK tarafından Anıtkabir ve çevresinde gerçekleştirilecek olan uçuşların tarihleri ve saatleri şöyle:

28 Ağustos 2025

  • 14.00-15.00 | Çevre Tanıma Uçuşu
  • 18.30-19.30 | Prova Uçuşu

30 Ağustos 2025

  • 18.30-19.30 | Gösteri Uçuşu
