Anthony Caci piyasa değeri ne kadar? Beşiktaş’ın teklifi belli oldu

Beşiktaş, transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyazlıların, sol bek transferinin yanı sıra sağ bek için de sürpriz bir hamle yaptığı öne sürüldü.

Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre Beşiktaş, Mainz'da forma giyen Anthony Caci'yi transfer etmek istiyor.

Siyah beyazlıların, 28 yaşındaki Fransız sağ bek için Alman kulübüne 6 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği belirtildi.

Mainz'ın, Beşiktaş'tan gelen bu teklife henüz bir yanıt vermediği ifade ediliyor.

Alman kulübünün, gelen teklifi değerlendirme aşamasında olduğu ve kısa süre içinde kararını Beşiktaş'a bildireceği kaydedildi.

ANTHONY CACİ KİMDİR?

Anthony Caci, Strasbourg altyapısından yetişmiş 28 yaşında bir Fransız futbolcudur.

2022 yılında Mainz'a transfer olmuştur ve sağ bek pozisyonunda görev yapmaktadır.

Piyasa değeri 12 milyon euro olan Anthony Caci, geçen sezon 35 maçta 1 gol, 7 asistlik performans sergiledi.