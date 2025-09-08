Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

AÖF kayıt yenileme tarihi ne zaman başladı mı?

Fakülte ve yüksekokul kayıtlarının bitmesiyle AÖF kayıt yenileme takvimi de ilgi odağı oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
AÖF kayıt yenileme tarihi ne zaman başladı mı?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 20:24
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 20:24

günleri ... Üniversite kayıt işlemleri tamamlanırken okullarda da yeni dönem başladı. Bununla birlikte AÖF kayıt yenileme süreci de öğrenciler tarafından araştırma konusu haline geldi.

AÖF kayıt yenileme tarihi ne zaman başladı mı?

AÖF KAYIT YENİLEME HANGİ TARİHTE?

Anadolu Üniversitesi Fakültesi kayıt yenileme tarihleri duyurulan akademik takvimle netleşti.

Buna göre AÖF kayıt yenileme 6 Ekim 2025 Pazartesi - 17 Ekim 2025 Cuma günleri arasında yapılacak.

AÖF kayıt yenileme tarihi ne zaman başladı mı?

AÖF GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihleri açıklanan akademik takvimle ortaya çıktı.

Buna göre AÖF kayıt yenileme 6 Ekim 2025 Pazartesi - 17 Ekim 2025 Cuma günleri arasında uygulanacak.

Sıkça Sorulan Sorular

AÖF kayıt yenileme sürecinde öğrencilerin en çok dikkat etmesi gereken nokta ne?
AÖF kayıt yenileme işlemlerinde öğrencilerin ders seçimlerini doğru yapması ve harç ödemelerini belirtilen tarihlerde tamamlaması büyük önem taşıyor. Aksi halde kayıt yenileme işlemleri geçersiz sayılıyor.
ETİKETLER
#2025
#Anadolu Üniversitesi
#aöf
#kayıt yenileme
#açıköğretim
#Kayıt Tarihleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.