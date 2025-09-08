AÖF kayıt yenileme tarihi ne zaman başladı mı?

AÖF kayıt yenileme sürecinde öğrencilerin en çok dikkat etmesi gereken nokta ne?

AÖF kayıt yenileme işlemlerinde öğrencilerin ders seçimlerini doğru yapması ve harç ödemelerini belirtilen tarihlerde tamamlaması büyük önem taşıyor. Aksi halde kayıt yenileme işlemleri geçersiz sayılıyor.