AÖF kayıt yenileme tarihi ne zaman başladı mı?

AÖF kayıt yenileme günleri 2025... Üniversite kayıt işlemleri tamamlanırken okullarda da yeni dönem başladı. Bununla birlikte Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme süreci de öğrenciler tarafından araştırma konusu haline geldi.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihleri duyurulan akademik takvimle netleşti.
Buna göre AÖF kayıt yenileme 6 Ekim 2025 Pazartesi - 17 Ekim 2025 Cuma günleri arasında yapılacak.
