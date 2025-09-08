Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Apple lansmanı ne zaman, saat kaçta? Etkinlikte iPhone 17 serisinin tanıtımı yapılacak

Apple yeni iPhone serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Teknoloji dünyasının merakla beklediği Apple lansmanın ne zaman, saat kaçta yapılacağı belli oldu. "Awe Dropping" adlı etkinlik ile birlikte iPhone 17 serisi tanıtılacak.

Apple lansmanı ne zaman, saat kaçta? Etkinlikte iPhone 17 serisinin tanıtımı yapılacak
her yıl eylül ayında düzenlediği lansman ile birlikte yeni iPhone serisi telefonlarını tanıtıyor. ABD'li devi bu yılda geleneğini bozmayarak yeni iPhone telefonlarını tanıtacağı lansman tarihini açıkladı.

ailesinin tanıtılacağı Apple lansmanın ne zaman, saat kaçta yapılacağı ise teknoloji tutkunları tarafından merak ediliyor.

Apple lansmanı ne zaman, saat kaçta? Etkinlikte iPhone 17 serisinin tanıtımı yapılacak

APPLE LANSMANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre iPhone 17 serisinin tanıtılacağı "Awe Dropping" adlı lansman etkinliği 9 Eylül 2025 Salı günü saat 20.00'de başlayacak. Firma resmi internet sitesi üzerinden lansmanın canlı olarak yayınlanacağını da açıkladı.

Apple lansmanı ne zaman, saat kaçta? Etkinlikte iPhone 17 serisinin tanıtımı yapılacak

İPHONE 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple'ın iPhone 17 serisini tanıtmasının ardından 12 Eylül 2025 tarihinde ön siparişe açması bekleniyor. 19 Eylül itibarıyla ise iPhone 17 ailesinin genel satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili henüz Apple tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

