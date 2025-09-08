Apple lansmanı ne zaman, saat kaçta? Etkinlikte iPhone 17 serisinin tanıtımı yapılacak

Apple her yıl eylül ayında düzenlediği lansman ile birlikte yeni iPhone serisi telefonlarını tanıtıyor. ABD'li teknoloji devi bu yılda geleneğini bozmayarak yeni iPhone telefonlarını tanıtacağı lansman tarihini açıkladı.

iPhone 17 ailesinin tanıtılacağı Apple lansmanın ne zaman, saat kaçta yapılacağı ise teknoloji tutkunları tarafından merak ediliyor.

APPLE LANSMANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre iPhone 17 serisinin tanıtılacağı "Awe Dropping" adlı lansman etkinliği 9 Eylül 2025 Salı günü saat 20.00'de başlayacak. Firma resmi internet sitesi üzerinden lansmanın canlı olarak yayınlanacağını da açıkladı.

İPHONE 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple'ın iPhone 17 serisini tanıtmasının ardından 12 Eylül 2025 tarihinde ön siparişe açması bekleniyor. 19 Eylül itibarıyla ise iPhone 17 ailesinin genel satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili henüz Apple tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.